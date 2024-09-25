Ученые оценили опасность черной дыры Стрелец A* для Солнечной системы

Posted 25 сентября, 10:20
Published 25 сентября, 10:20
Modified 25 сентября, 10:20
Updated 25 сентября, 10:20
Представление о черных дырах как о «космических пылесосах» не соответствует действительности. Несмотря на их колоссальную гравитацию, если бы черная дыра заняла место нашего Солнца, Земля не была бы поглощена, а просто замерзла, пишет newkhakasiya.online.
Ученые считают, что даже если Стрелец A* расширится до таких размеров, что сможет поглотить Солнце и его планеты, подобный сценарий крайне маловероятен из-за значительного расстояния до черной дыры. Кроме того, гравитационное воздействие Стрельца A* на окружающие объекты хорошо предсказуемо.