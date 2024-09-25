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Posted 25 сентября, 10:20

Published 25 сентября, 10:20

Modified 25 сентября, 10:20

Updated 25 сентября, 10:20

Ученые оценили опасность черной дыры Стрелец A* для Солнечной системы

Ученые оценили опасность черной дыры Стрелец A* для Солнечной системы

25 сентября 2024, 10:20
Фото: 1MI
Астрономы ответили на вопрос о том, представляет ли угрозу для Солнечной системы сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, находящаяся в центре галактики Млечный Путь. Масса этого космического объекта в четыре миллиона раз превышает массу Солнца.

Представление о черных дырах как о «космических пылесосах» не соответствует действительности. Несмотря на их колоссальную гравитацию, если бы черная дыра заняла место нашего Солнца, Земля не была бы поглощена, а просто замерзла, пишет newkhakasiya.online.

Ученые считают, что даже если Стрелец A* расширится до таких размеров, что сможет поглотить Солнце и его планеты, подобный сценарий крайне маловероятен из-за значительного расстояния до черной дыры. Кроме того, гравитационное воздействие Стрельца A* на окружающие объекты хорошо предсказуемо.

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