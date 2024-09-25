Тюменские власти решили проверить местные автобусы

Posted 25 сентября, 13:21
Published 25 сентября, 13:21
Modified 25 сентября, 13:56
Updated 25 сентября, 13:56
Слова мэра приводит портал URA.RU. Афанасьев поручил проверить работу общественного транспорт. Для этого городские власти объявят конкурс по поиску подрядчика.
По словам мэра, исследовательская работа также даст новые предложения для развития пассажирского транспорта.
Проверять при этом будут состояние транспорта, его исправность по проезду по маршрутам и бесперебойность, а также укомплектованность всем необходимым для комфортной перевозки пассажиров.