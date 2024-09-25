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Posted 25 сентября, 13:21

Published 25 сентября, 13:21

Modified 25 сентября, 13:56

Updated 25 сентября, 13:56

Тюменские власти решили проверить местные автобусы

Тюменские власти решили проверить местные автобусы

25 сентября 2024, 13:21
Фото: 1MI
Сюжет
Автобус
Власти Тюмени намерены проверить качество и работу местных автобусов, об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

Слова мэра приводит портал URA.RU. Афанасьев поручил проверить работу общественного транспорт. Для этого городские власти объявят конкурс по поиску подрядчика.

По словам мэра, исследовательская работа также даст новые предложения для развития пассажирского транспорта.

Проверять при этом будут состояние транспорта, его исправность по проезду по маршрутам и бесперебойность, а также укомплектованность всем необходимым для комфортной перевозки пассажиров.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени не хватает около 200 водителей автобусов.

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#Александр Смирнов#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
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