Топ-менеджмент почты включили в рейтинг ведущих российских управленцев

Posted 25 сентября, 16:29
Published 25 сентября, 16:29
Modified 25 сентября, 16:29
Updated 25 сентября, 16:29
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется в 25-й раз. В него входят только крупнейшие профессионалы своих областях, а позиции распределяются на основе экспертного голосования, в котором топ-менеджеры выбирают лучших среди коллег из различных отраслей. В рейтинг 2024 года вошли члены управленческой команды «Почты России», в том числе генеральный директор Михаил Волков, передают newizv.ru.
Михаил Волков родился в Приморье и окончил Хабаровский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Свою карьеру он начал в банковской сфере. Сначала развивал региональный бизнес в Альфа-Банке, а затем достиг значительных успехов в ВТБ.
В 2017 году он стал заместителем главы по операционному управлению «Почты России», а позже вошел в правление компании. На новом посту Волков сделал акцент на клиентоориентированность, внедрив новые стандарты качества обслуживания, систему мониторинга сервиса и упрощение клиентских процессов, а также инициировав множество цифровых решений.
В 2021 году его пригласили возглавить проект по запуску нового государственного оператора лотереи, организованного Минфином России. Менее чем за год он разработал стратегию и создал компанию с высокотехнологичным продуктом и сетью дистрибуции в более чем 70 тысяч точек.
В январе 2023 года Правительство РФ назначило его генеральным директором «Почты России». Перед ним поставили задачу быстро вывести компанию на новый уровень.
Волков стремится создать почту, которая будет надежным и современным партнером для бизнеса как в России, так и за рубежом, а также центром предоставления социально значимых услуг для граждан. Он регулярно посещает региональные почтовые отделения и встречается с сотрудниками. Волков считает уровень удовлетворенности клиентов и лояльность сотрудников ключевыми показателями эффективности работы почты.