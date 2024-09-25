Топ-менеджмент почты включили в рейтинг ведущих российских управленцев

В 2021 году его пригласили возглавить проект по запуску нового государственного оператора лотереи, организованного Минфином России. Менее чем за год он разработал стратегию и создал компанию с высокотехнологичным продуктом и сетью дистрибуции в более чем 70 тысяч точек.