Работники ПЦБК отметили 65-летний юбилей компании и День работников леса

По данным пресс-службы, в пермском микрорайоне Бумкомбинат организовали грандиозный праздник для сотрудников ПЦБК, который проходил на местном стадионе «Бумажник» и собрал около двух тысяч гостей — сотрудников компании, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других причастных к работе ПЦБК. В ходе празднования участники и гости мероприятия продемонстрировали высокий уровень мастерства и профессионализма на десяти тематических площадках, где лучшие сотрудники, представляющие разные профессии, показали свои навыки и умения. Об этом пишет properm.