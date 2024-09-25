Работники ПЦБК отметили 65-летний юбилей компании и День работников леса

Posted 25 сентября, 17:50
Published 25 сентября, 17:50
Modified 25 сентября, 17:50
Updated 25 сентября, 17:50
На праздновании побывали более двух тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, в пермском микрорайоне Бумкомбинат организовали грандиозный праздник для сотрудников ПЦБК, который проходил на местном стадионе «Бумажник» и собрал около двух тысяч гостей — сотрудников компании, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других причастных к работе ПЦБК. В ходе празднования участники и гости мероприятия продемонстрировали высокий уровень мастерства и профессионализма на десяти тематических площадках, где лучшие сотрудники, представляющие разные профессии, показали свои навыки и умения. Об этом пишет properm.
Так, в частности, студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» организовали захватывающее химическое шоу со смешиванием различных реактивов, а ученики пермской школы № 135 на площадке «Юный инженер» показали роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. На площадке «Суперпогрузчик» вниманию гостей праздника представили виртуозное управление автопогрузчиком.