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Posted 25 сентября, 17:50

Published 25 сентября, 17:50

Modified 25 сентября, 17:50

Updated 25 сентября, 17:50

Работники ПЦБК отметили 65-летний юбилей компании и День работников леса

Работники ПЦБК отметили 65-летний юбилей компании и День работников леса

25 сентября 2024, 17:50
Фото: pcbk.ru
20 сентября в Перми состоялся грандиозный праздник, объединивший два радостных повода: 65-летие Пермской целлюлозно-бумажной компании и День работников леса.

На праздновании побывали более двух тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, в пермском микрорайоне Бумкомбинат организовали грандиозный праздник для сотрудников ПЦБК, который проходил на местном стадионе «Бумажник» и собрал около двух тысяч гостей — сотрудников компании, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других причастных к работе ПЦБК. В ходе празднования участники и гости мероприятия продемонстрировали высокий уровень мастерства и профессионализма на десяти тематических площадках, где лучшие сотрудники, представляющие разные профессии, показали свои навыки и умения. Об этом пишет properm.

Так, в частности, студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» организовали захватывающее химическое шоу со смешиванием различных реактивов, а ученики пермской школы № 135 на площадке «Юный инженер» показали роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. На площадке «Суперпогрузчик» вниманию гостей праздника представили виртуозное управление автопогрузчиком.

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