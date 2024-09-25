Партия «Новые люди» предложила отменить уголовку за оскорбление депутатов

Posted 25 сентября, 05:30
Published 25 сентября, 05:30
Modified 25 сентября, 05:32
Updated 25 сентября, 05:32
Он отметил, что иногда слуги народа позволяют себе такие выражения, на которые сложно отреагировать без резких выражений.
«Бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьёз говорят, что надо женщин на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали. Люди не понимают, как здесь не оскорблять. Правильно, что алкогольный магазин в Госдуме закрыли. Но надо продолжать. Для людей создавать возможности. А для себя запреты. Это непривычно, но нужно. Люди этого ждут», — сказал Алексей Нечаев.
Сейчас за оскорбления представителей власти можно получить штраф до 40 тысяч рублей или до года исправительных работ. Нечаев направил запрос в Верховный суд, где предлагает убрать наказание для людей, чтобы оценивать работу депутатов люди смогли честно, безопасно и бесплатно.
Еще один запрет для депутатов и чиновников предложил однопартиец Алексея Нечаева, депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачёв. Он заявил, что готовит законопроект, который запретит госслужащим проводить видеоконференции в иностранных сервисах.
Идея этого законопроекта появилась после того, как французские силовики шантажом попытались получить доступ к серверам Telegram, задержав Павла Дурова.
«Мы как партия всегда выступали против блокировки сервисов, где до сих пор нет наших качественных аналогов. Например, YouTube. Но есть области, где аналоги давно есть и прекрасно работают. Например, видеоконференции. Если владельцы иностранных корпораций не гарантируют свободу слова и тайну переписки, нашим госслужащим справедливо отказаться от их услуг и перейти на российские аналоги. Их много. Яндекс, Сбер, Iva Technologies», — говорит Антон Ткачёв.
Он добавил, что обычных пользователей ограничения не затронут: они сами будут выбирать любую удобную площадку для видеоконференций.