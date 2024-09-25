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Posted 25 сентября, 10:41

Published 25 сентября, 10:41

Modified 25 сентября, 10:42

Updated 25 сентября, 10:42

Как сохранить свежесть и аромат зелени на весь год

25 сентября 2024, 10:41
Запасы зелени могут пригодиться в любое время года, и диетолог Андрей Бобровский поделился советами, как сохранить аромат и вкус укропа, петрушки и других трав. Специалист рассказал о лучших способах хранения зелени в холодильнике.

По словам эксперта, лучший способ сохранить полезные свойства зелени — это шоковая заморозка. В зелени много водорастворимых витаминов, таких как витамин С, которые лучше сохраняются в водной среде. Для этого в морозильной камере нужно установить температуру -18°C, предварительно вымыв и высушив зелень. Об этом пишет издание Pravda.Ru.

Некоторые травы обладают насыщенным ароматом, и его можно сохранить с помощью высушивания. Перед сушкой рекомендуется опустить зелень в соленый раствор на 5 минут, чтобы очистить ее от микроорганизмов. Затем зелень нужно связать в пучки и разложить на пергамент для естественного высушивания. Чтобы ускорить процесс, можно использовать духовку.

Также некоторые виды зелени, такие как щавель или крапива, можно засолить. Шеф-повар Константин Поздеев предложил сложить зелень в банку, залить её кипяченой водой, остуженной до 40°C, и добавить соль и пряности по вкусу.

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