Как сохранить свежесть и аромат зелени на весь год

Некоторые травы обладают насыщенным ароматом, и его можно сохранить с помощью высушивания. Перед сушкой рекомендуется опустить зелень в соленый раствор на 5 минут, чтобы очистить ее от микроорганизмов. Затем зелень нужно связать в пучки и разложить на пергамент для естественного высушивания. Чтобы ускорить процесс, можно использовать духовку.