Как сохранить свежесть и аромат зелени на весь год

Posted 25 сентября, 10:41
Published 25 сентября, 10:41
Modified 25 сентября, 10:42
Updated 25 сентября, 10:42
По словам эксперта, лучший способ сохранить полезные свойства зелени — это шоковая заморозка. В зелени много водорастворимых витаминов, таких как витамин С, которые лучше сохраняются в водной среде. Для этого в морозильной камере нужно установить температуру -18°C, предварительно вымыв и высушив зелень. Об этом пишет издание Pravda.Ru.
Некоторые травы обладают насыщенным ароматом, и его можно сохранить с помощью высушивания. Перед сушкой рекомендуется опустить зелень в соленый раствор на 5 минут, чтобы очистить ее от микроорганизмов. Затем зелень нужно связать в пучки и разложить на пергамент для естественного высушивания. Чтобы ускорить процесс, можно использовать духовку.
Также некоторые виды зелени, такие как щавель или крапива, можно засолить. Шеф-повар Константин Поздеев предложил сложить зелень в банку, залить её кипяченой водой, остуженной до 40°C, и добавить соль и пряности по вкусу.