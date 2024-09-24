В Тюменской области прогнозируется усиление ветра и мокрый снег

Posted 24 сентября, 12:19
Published 24 сентября, 12:19
Modified 24 сентября, 12:21
Updated 24 сентября, 12:21
Так, в сообщении отмечается, что в предстоящую среду, 25 сентября, в Тюменской области местами ожидаются небольшие осадки: ночью и утром дождь с мокрым снегом. Температура ночью до -2 градуса.
Днем на территории нашего региона столбики термометров поднимутся до пяти градусов выше ноля. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду.
Ранее в МЧС тюменцев предупредили об ухудшении погоды. Во вторник, среду и четверг существенно погода не изменится. В пятницу, 27 сентября, потеплеет до +15, а в субботу, 28 сентября, воздух в областной столице прогреется до +16…+18.