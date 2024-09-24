В Тюменской области прогнозируется усиление ветра и мокрый снег

Ранее в МЧС тюменцев предупредили об ухудшении погоды. Во вторник, среду и четверг существенно погода не изменится. В пятницу, 27 сентября, потеплеет до +15, а в субботу, 28 сентября, воздух в областной столице прогреется до +16…+18.