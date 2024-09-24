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Posted 24 сентября, 12:19

Published 24 сентября, 12:19

Modified 24 сентября, 12:21

Updated 24 сентября, 12:21

В Тюменской области прогнозируется усиление ветра и мокрый снег

В Тюменской области прогнозируется усиление ветра и мокрый снег

24 сентября 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
В информационном центре правительства сообщили, что в нашем городе прогнозируется ухудшение погодных условий. Так, тюменцев предупреждают о сильном ветре и мокром снеге.

Так, в сообщении отмечается, что в предстоящую среду, 25 сентября, в Тюменской области местами ожидаются небольшие осадки: ночью и утром дождь с мокрым снегом. Температура ночью до -2 градуса.

Днем на территории нашего региона столбики термометров поднимутся до пяти градусов выше ноля. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду.

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Ранее в МЧС тюменцев предупредили об ухудшении погоды. Во вторник, среду и четверг существенно погода не изменится. В пятницу, 27 сентября, потеплеет до +15, а в субботу, 28 сентября, воздух в областной столице прогреется до +16…+18.

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