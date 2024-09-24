Светлана Иванова представила Тюменскую область на международной площадке

Posted 24 сентября, 16:04
Published 24 сентября, 16:04
Modified 25 сентября, 04:48
Updated 25 сентября, 04:48
Тюменскую область представляли региональный координатор «Женского движения Единой России», председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова и заместитель председателя Тюменской областной Думы, председатель регионального отделения «Союз женщин России» Наталья Шевчик.
За три дня работы форум поставил рекорды по количеству участников и охвату обсуждаемых тем. Особую значимость мероприятию придало участие Президента России Владимира Владимировича Путина, который отметил важность создания условий для успеха женщин в профессиональной сфере и их роли как хранительниц семейного очага.
Участницы форума своим примером доказали: в условиях быстро меняющегося мира женщины демонстрируют выдающиеся результаты в различных областях, успешно сочетая карьеру и семью. На площадках обсуждались ключевые темы, касающиеся экономики, науки, гуманитарной сферы и общественных проектов — настолько обширной была повестка международного форума.
— На форуме было много полезного рассказано про наставничество, был взаимный обмен успешным опытом. В очередной раз убедилась, что единство и солидарность позволяют воплощать в жизнь социально значимые инициативы на уровне страны и мира. Сегодня каждая женщина может реализовать свой потенциал на пользу обществу. Уверена, что совместными усилиями мы сможем добиться еще больших успехов. Вместе мы сила, мягкая сила России! — подчеркнула Светлана Владимировна.