Светлана Иванова представила Тюменскую область на международной площадке

— На форуме было много полезного рассказано про наставничество, был взаимный обмен успешным опытом. В очередной раз убедилась, что единство и солидарность позволяют воплощать в жизнь социально значимые инициативы на уровне страны и мира. Сегодня каждая женщина может реализовать свой потенциал на пользу обществу. Уверена, что совместными усилиями мы сможем добиться еще больших успехов. Вместе мы сила, мягкая сила России! — подчеркнула Светлана Владимировна.