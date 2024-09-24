Стали известны характеристики автомобиля Lada Aura

Posted 24 сентября, 08:40
Published 24 сентября, 08:40
Modified 24 сентября, 08:40
Updated 24 сентября, 08:40
В опубликованной брошюре представлены детали о технических характеристиках новой модели АвтоВАЗа, сообщает newkhakasiya.online. В соответствии с представленными данными длина кузова увеличилась на 24,5 сантиметра, а его высота — на 9 миллиметров по сравнению с «Вестой».
В материалах, выпущенных производителем, сообщается о бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, который развивает мощность до 122 лошадиных сил и работает на автоматической коробке передач. Дополнительные опции включают обогрев руля, лобового стекла и всех сидений.
Модель Lada Aura будет доступна в трех комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия (Techno) предлагает отделку из текстиля и экокожи, легкосплавные диски и мультимедийную систему с семидюймовым экраном. Более дорогостоящие комплектации будут оборудованы кожаным салоном и большими дисплеями. Различия между Aura Black и Aura Grey касаются только цветовых решений отделки салонов: черного или серого соответственно. У Aura Grey рулевое колесо выполнено в двух тонах.
Что касается цветового оформления кузова нового седана, то доступно пять вариантов: «ледниковый», «кориандр», «серенада», «платина» и «пантера». Цена на базовую комплектацию — от 2,6 до 2,8 миллиона рублей, тогда как более дорогие версии обойдутся свыше трех миллионов рублей.