Стали известны характеристики автомобиля Lada Aura

Модель Lada Aura будет доступна в трех комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия (Techno) предлагает отделку из текстиля и экокожи, легкосплавные диски и мультимедийную систему с семидюймовым экраном. Более дорогостоящие комплектации будут оборудованы кожаным салоном и большими дисплеями. Различия между Aura Black и Aura Grey касаются только цветовых решений отделки салонов: черного или серого соответственно. У Aura Grey рулевое колесо выполнено в двух тонах.