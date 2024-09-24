На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят урожай текущего года

Posted 24 сентября, 19:12
Published 24 сентября, 19:12
Modified 24 сентября, 19:12
Updated 24 сентября, 19:12
На повестке конференции окажутся самые важные темы развития агросектора, такие как оценка урожая текущего года, сценарии развития растениеводческой отрасли, перспективы выпуска и применения отечественной агротехники, а также обеспеченность сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР). Об этом пишет NewsNN.
Конференция призвана обеспечить возможность для рассмотрения современных трендов в сельскохозяйственной отрасли, в частности таких как агрострахование, влияние климатических изменений на растениеводство и инвестиции в биотехнологии. Среди спикеров конференции будут представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие состоится при поддержке медиахолдинга 1MI.
Стоит отметить, что ежегодно конференция становится площадкой для встречи 150 представителей компаний, обрабатывающих до шести миллионов гектаров сельхозугодий, крупнейших агропроизводителей, игроков рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. Для участников приготовили насыщенную деловую программу, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов, а также прекрасную возможность для неформального общения.