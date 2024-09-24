На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят урожай текущего года

Стоит отметить, что ежегодно конференция становится площадкой для встречи 150 представителей компаний, обрабатывающих до шести миллионов гектаров сельхозугодий, крупнейших агропроизводителей, игроков рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. Для участников приготовили насыщенную деловую программу, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов, а также прекрасную возможность для неформального общения.