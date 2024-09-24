Костромская епархия получила в дар от Станислава Николаева список чудотворной иконы

Posted 24 сентября, 15:42
Published 24 сентября, 15:42
Modified 24 сентября, 15:42
Updated 24 сентября, 15:42
Согласно информации издания newsnn.ru, эта икона является точной копией оригинала, сохранившей все его иконографические детали и размеры. Изображение было написано в конце XVIII века.
Церемония проходила под руководством митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта и предпринимателя Станислава Юрьевича Николаева, главы компании «Трансстрой», который активно занимается благотворительностью.
Эта икона стала четвертым известным списком Игрицкой иконы и вторым, выполненным в размерах, полностью соответствующих оригиналу.
На данный момент икона будет находиться в Свято-Троицкой Ипатьевской обители. Но в планах на будущее ее перенести в деревню Песочное Костромского района, где расположено Игрицкое подворье монастыря, где на протяжении длительного времени находился чудотворный Игрицкий образ.
Станислав Николаев появился на свет в Донецке. Он получил два высших образования и служил в армии по призыву. Затем он возглавил компанию «Шатлыкгазстрой», что стало стартом его карьеры. В дальнейшем он стал заместителем главы объединения «Туркменнефтегазстрой». Однако свою предпринимательскую деятельность Николаев начал в Москве, куда переехал в 1980-е годы.
В начале 2000-х, во время активного экономического подъема в России, Станислав Николаев стал развивать бизнес в стране. Он возглавил один из крупных заводов машиностроительного сектора, вдохнув в него новое дыхание. Кроме того, Николаев проявил себя как меценат, занимаясь поиском и передачей ценных исторических и религиозных артефактов в различные музеи.
Возвращение иконы «Господь Вседержитель (Спас Москворецкий)», потерянной в конце 1920-х, стало значимым событием. Эта икона занимает важное место в русской православной культуре и теперь будет храниться в Историческом музее. Каждый желающий сможет посмотреть на этот уникальный артефакт, который будет выставлен в Покровском соборе.
Два года назад архив писем князя Сергея Александровича был передан Николаевым в Дом-музей великой княгини Елисаветы Феодоровны, расположенный в российской столице.
Весной минувшего года экспозицию Исторического музея пополнила икона «Спас Ярое око» — это миниатюрная копия известной иконы XIV века.