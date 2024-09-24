Костромская епархия получила в дар от Станислава Николаева список чудотворной иконы

Станислав Николаев появился на свет в Донецке. Он получил два высших образования и служил в армии по призыву. Затем он возглавил компанию «Шатлыкгазстрой», что стало стартом его карьеры. В дальнейшем он стал заместителем главы объединения «Туркменнефтегазстрой». Однако свою предпринимательскую деятельность Николаев начал в Москве, куда переехал в 1980-е годы.