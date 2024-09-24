ФОМС рассказал о доступности процедур ЭКО в России

В ФОМС также рассказали, что в этом году система распределения объемов помощи по проведению ЭКО изменилась. Теперь её могут получить те учреждения, которые в прошлом году выполнили не менее ста подобных процедур с учётом всех источников финансирования. Это позволит регионам организовать проведение ЭКО и повлиять на повышение рождаемости.