ФОМС рассказал о доступности процедур ЭКО в России

Posted 24 сентября, 10:44
Published 24 сентября, 10:44
Modified 24 сентября, 10:44
Updated 24 сентября, 10:44
В ФОМС отметили, что спрос на проведение ЭКО за счёт средств ОМС в стране растёт. В прошлом году было проведено на 10,6% процедур, чем годом ранее. За восемь месяцев 2024 года уже осуществлено 71,5 тысячи ЭКО. Об этом сообщает ТАСС.
В ФОМС также рассказали, что в этом году система распределения объемов помощи по проведению ЭКО изменилась. Теперь её могут получить те учреждения, которые в прошлом году выполнили не менее ста подобных процедур с учётом всех источников финансирования. Это позволит регионам организовать проведение ЭКО и повлиять на повышение рождаемости.
ЭКО проводится за счёт средств ОМС с 2013 года. Воспользоваться данной возможностью могут любые застрахованные граждане, получившие соответствующую квоту. Отмечается, что длительность обследования в таких случаях составляет от трёх месяцев до полугода, но начать его можно только после года безуспешных попыток зачатия.
В прошлом году ФОМС выделил на обеспечение проведения ЭКО 12,7 миллиарда рублей. Отмечается, что данная сумма пересматривается ежегодно. В этом году за счёт ОМС планируется провести более 91 тысячи процедур ЭКО (выше прошлогоднего на 2,3 процента).