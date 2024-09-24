Энергетики повысили надежность электроснабжения более 7 тысяч жителей Ембаево и Яра

Подстанция 110 кВ «Ембаево» общей мощностью 32 МВА обеспечивает электричеством порядка семи тысяч жителей Тюменского района, 11 социально значимых объектов и промышленные площадки завода по производству оборудования для нефтяной и газовой отрасли «Сибнефтемаш». После проведения работ риски возникновения нештатных ситуаций в отопительный сезон существенно снизились.