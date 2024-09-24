Энергетики повысили надежность электроснабжения более 7 тысяч жителей Ембаево и Яра

Posted 24 сентября, 06:28
Published 24 сентября, 06:28
Modified 24 сентября, 06:30
Updated 24 сентября, 06:30
На повышение надежности энергообъекта компания направила 6,9 млн рублей.
На подстанции состоялся капитальный ремонт трансформатора мощностью 16 МВА. Энергетики выполнили техобслуживание активной части силового оборудования, заменили радиаторы, вводы 110 кВ, резиновые уплотнители, провели сушку и очистку трансформаторного масла. Электричество во время работ подавалось потребителям непрерывно по резервной схеме.
Подстанция 110 кВ «Ембаево» общей мощностью 32 МВА обеспечивает электричеством порядка семи тысяч жителей Тюменского района, 11 социально значимых объектов и промышленные площадки завода по производству оборудования для нефтяной и газовой отрасли «Сибнефтемаш». После проведения работ риски возникновения нештатных ситуаций в отопительный сезон существенно снизились.