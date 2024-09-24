Ефимов: С начала 2024 года в ТиНАО Москвы ввели 1,13 млн кв. м жилья

По словам Жидкина, инвесторы вкладываются не только в крупные технопарки и складские комплексы, но и в малый бизнес. Таким образом, активно развиваются придомовые территории, возникающие в результате жилой застройки. Строительство магазинов, пекарен, аптек, бытовых сервисов, медицинских центров, салонов красоты и других объектов позволило создать десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для жителей.