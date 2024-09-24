Ефимов: С начала 2024 года в ТиНАО Москвы ввели 1,13 млн кв. м жилья

Posted 24 сентября, 15:22
Published 24 сентября, 15:22
Modified 24 сентября, 15:22
Updated 24 сентября, 15:22
Среди введенных объектов преобладают частные и многоквартирные дома (1,13 миллиона квадратных метров), а также промышленные здания и социальная инфраструктура (370 тысяч квадратных метров). Ефимов отметил, что с августа уже было введено более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости, пишет mos.ru.
Новые здания здесь строятся чаще всего по монолитно-каркасной технологии. Для облицовки фасадов применяются современные материалы, такие как керамический кирпич. Входные группы делают сквозными, а входы располагаются на уровне земли для удобства жителей.
Застройщики оборудуют жилые комплексы системами видеонаблюдения, детскими и спортивными площадками, парковочными местами и зонами отдыха. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что в ТиНАО строительные компании обязаны соблюдать принципы комплексного освоения территорий.
По словам Жидкина, инвесторы вкладываются не только в крупные технопарки и складские комплексы, но и в малый бизнес. Таким образом, активно развиваются придомовые территории, возникающие в результате жилой застройки. Строительство магазинов, пекарен, аптек, бытовых сервисов, медицинских центров, салонов красоты и других объектов позволило создать десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для жителей.
С момента присоединения новых территорий к Москве объем инвестиций в строительную отрасль столицы превысил 3,7 триллиона рублей. По прогнозам экономистов, через 10 лет этот показатель достигнет 10 триллионов рублей.