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Posted 24 сентября, 15:22

Published 24 сентября, 15:22

Modified 24 сентября, 15:22

Updated 24 сентября, 15:22

Ефимов: С начала 2024 года в ТиНАО Москвы ввели 1,13 млн кв. м жилья

Ефимов: С начала 2024 года в ТиНАО Москвы ввели 1,13 млн кв. м жилья

24 сентября 2024, 15:22
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
С января по август 2024 года в Троицком и Новомосковском АО Москвы было введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Среди введенных объектов преобладают частные и многоквартирные дома (1,13 миллиона квадратных метров), а также промышленные здания и социальная инфраструктура (370 тысяч квадратных метров). Ефимов отметил, что с августа уже было введено более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости, пишет mos.ru.

Новые здания здесь строятся чаще всего по монолитно-каркасной технологии. Для облицовки фасадов применяются современные материалы, такие как керамический кирпич. Входные группы делают сквозными, а входы располагаются на уровне земли для удобства жителей.

Застройщики оборудуют жилые комплексы системами видеонаблюдения, детскими и спортивными площадками, парковочными местами и зонами отдыха. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что в ТиНАО строительные компании обязаны соблюдать принципы комплексного освоения территорий.

По словам Жидкина, инвесторы вкладываются не только в крупные технопарки и складские комплексы, но и в малый бизнес. Таким образом, активно развиваются придомовые территории, возникающие в результате жилой застройки. Строительство магазинов, пекарен, аптек, бытовых сервисов, медицинских центров, салонов красоты и других объектов позволило создать десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для жителей.

С момента присоединения новых территорий к Москве объем инвестиций в строительную отрасль столицы превысил 3,7 триллиона рублей. По прогнозам экономистов, через 10 лет этот показатель достигнет 10 триллионов рублей.

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