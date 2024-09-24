Домклик: Средняя стоимость апартаментов в Тюменской области составила 5,7 млн руб

По нашим данным об ипотечных сделках Сбера, апартаменты в среднем по РФ стоят дороже, чем квартиры. В 2024 году заемщики по РФ покупали апартаменты в среднем за 7,6 млн руб., что на 11,2% дороже квартир на первичном рынке и на 67,3% больше стоимости готового жилья. При этом в большинстве регионов, где заемщики получили наибольшее количество ипотек на апартаменты, их стоимость, наоборот, ниже цен на квартиры в новостройках. Разница достигает 12%-26%.