Денис Буцаев: До конца года РЭО разработает 997 цифровых двойников полигонов

Posted 24 сентября, 11:50
Published 24 сентября, 11:50
Modified 24 сентября, 12:15
Updated 24 сентября, 12:15
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, использование цифровых моделей — это возможность оценить реальное состояние мусорных полигонов и спрогнозировать оставшийся срок эксплуатации объекта. Руководитель РЭО также отметил, что цифровые модели учитывают площадь, объем и высоту объектов, пишут newsnn.ru.
Кроме того, технологии позволяют фиксировать участки, выходящие за пределы мусорного полигона. С помощью цифровых моделей можно выявлять обвалы склонов и случаи выброса отходов за пределы полигона. Обнаружение таких нарушений помогает быстро реагировать на них и принимать меры по их устранению.
На данный момент более 600 мусорных полигонов по всей стране обследовано с помощью лазерного сканирования с воздуха. У некоторых объектов есть несколько цифровых моделей, построенных в разное время. Для отслеживания изменений в некоторых районах проводились повторные облеты.
По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, использование цифровых двойников позволяет составлять корректные прогнозы в отношении развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. На сегодняшний день около 900 свалок работает в различных регионах страны, и большинство из них уже оцифровано. Министр отметил, что ранее из-за отсутствия информации о захоронении ТКО возникали серьезные проблемы. Не было понятно, в каком состоянии находятся свалки и сколько мусора на них еще можно разместить. За последние три года в этой сфере произошли значительные изменения: обследовано 600 объектов для размещения ТКО и создано 753 цифровых модели свалок.
Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации РЭО, подчеркнул важность исследования потребностей регионов в проведении лазерного сканирования полигонов с воздуха. В 2024 году запросы на создание цифровых моделей поступили от 85 регионов.
Полученные при помощи лазерного сканирования данные вносятся в информационную систему, которая отслеживает состояние мусорных полигонов. Напомним, что данная система была разработана в 2023–2024 годах для анализа результатов облетов. У системы есть собственная нейросеть, которая обрабатывает данные.