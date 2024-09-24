Денис Буцаев: До конца года РЭО разработает 997 цифровых двойников полигонов

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, использование цифровых двойников позволяет составлять корректные прогнозы в отношении развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. На сегодняшний день около 900 свалок работает в различных регионах страны, и большинство из них уже оцифровано. Министр отметил, что ранее из-за отсутствия информации о захоронении ТКО возникали серьезные проблемы. Не было понятно, в каком состоянии находятся свалки и сколько мусора на них еще можно разместить. За последние три года в этой сфере произошли значительные изменения: обследовано 600 объектов для размещения ТКО и создано 753 цифровых модели свалок.