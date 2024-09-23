Трансферные новости казахстанских футбольных клубов: кто куда и почему

Между тем в ФК не состоялось каких-то внятных приобретений, за исключением нигерийского нападающего Джеффри Чарльза Чинеду. Форвард опытный, в прошлом финалист Кубка Эстонии и бронзовый призер чемпионата Македонии. Но он точно не равноценная альтернатива Абату Аймбетову, который, напомним, в этом году оставил астанчан, чтобы двигаться дальше в турецком коллективе «Адана Демирспор». Сделка обошлась в 800 000 евро.