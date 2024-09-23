Трансферные новости казахстанских футбольных клубов: кто куда и почему

Posted 23 сентября, 07:31
Published 23 сентября, 07:31
Modified 23 сентября, 12:59
Updated 23 сентября, 12:59
Например, «Жетысу», поднаторев в атаке, завернул себе пару форвардов на трансферной распродаже, а «Астана», лишившись лучшего нападающего в лице Аймбетова, вяло делает ставку на новых героев, пытаясь удержаться в лидерах.
На сайте Sport-Pulse проанализировали новости казахстанского футбола и подготовили аналитику. Это не только свежая информация, но и инсайдерские подробности, которые помогут понять, что стоит за каждым переходом: расчет или риск, стратегия или отчаянная попытка укрепить позиции.
Кажется, никак. Если взглянуть на последние трансферы «столичных», создается впечатление, что вместо стратегического планирования в ход пошел принцип «а вдруг повезет». Клуб, казалось бы, нуждается в серьезном усилении, но вместо этого появляются игроки, которых, мягко говоря, не назовешь спасителями.
За лето 7-кратный чемпион Казахстана не прикупил ни одного интересного футболиста, а все изменения в составе были связаны с уходами и приходами свободных агентов. При этом убавилось больше, чем прибавилось:
Между тем в ФК не состоялось каких-то внятных приобретений, за исключением нигерийского нападающего Джеффри Чарльза Чинеду. Форвард опытный, в прошлом финалист Кубка Эстонии и бронзовый призер чемпионата Македонии. Но он точно не равноценная альтернатива Абату Аймбетову, который, напомним, в этом году оставил астанчан, чтобы двигаться дальше в турецком коллективе «Адана Демирспор». Сделка обошлась в 800 000 евро.
В этом сезоне «Кайрат» на классе и опыте лидирует в турнирной таблице национального чемпионата. Алматинский клуб неплохо укомплектован еще с зимы, поэтому летом они не стали суетиться на трансферном рынке, предпочтя точечные рокировки вместо массовой перестановки кадров. Их тактика заключается не в поиске новых звезд, а в грамотной адаптации существующего состава.
Недавние подписания вроде Егора Сорокина или Валерия Громыко — это словно финальные штрихи художника на готовом полотне: не испортили общей картины, а лишь придали ей глубины.
Молодой казахстанский талант Ильяс Абил после серии просмотров подписал контракт с португальским «Жил Висенте», а «Экибастуз» на этой сделке неплохо заработал. Абил, играющий на позиции атакующего полузащитника, уже успел засветиться в составе сборной Казахстана (U19), отметившись одним голом в четырех матчах. Кажется, теперь португальцам придется почаще оглядываться на свою середину поля, ведь казахстанский плеймейкер явно не собирается быть тихим пассажиром.
В 2024 году бывший футболист «Ювентуса» Хосе Франсиско Севальос перешел в «Актобе». Контракт подписан на два сезона, а его официальная цена составила €800 тыс.