С начала 2024 года «Почта России» увеличила на 12% объем переводов из РФ в Казахстан

Posted 23 сентября, 18:58
Published 23 сентября, 18:58
Modified 23 сентября, 18:58
Updated 23 сентября, 18:58
Как сообщает 56orb.ru, перевод денег возможен в более чем 30 тысячах почтовых отделений по всем субъектам РФ на любой адрес в Казахстане. Деньги будут выданы получателю примерно в течение суток с момента перевода. Комиссия при этом составит 2% от суммы перевода. Получателю предоставляется возможность забрать деньги в тенге по выгодному курсу, максимально приближенному к официальному курсу Центробанка Казахстана.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев отмечает набирающие популярность сервисы почты по денежным переводам, особенно если речь идет о Казахстане, куда все чаще направляют свои переводы россияне. Сейчас перевод денежных средств доступен по 15 иностранным направлениям. В дальнейшем географию переводов планируется расширить, чтобы сделать данную услугу максимально удобной и доступной для клиентов.
Пока клиентам компании доступна опция перевода денег по 15 направлениям: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр, Грецию.
«Почта России» выступает крупнейшим федеральным почтовым и логистическим оператором на уровне государства, находясь при этом в перечне стратегических предприятий РФ. Эта компания располагается на седьмом месте в мире по числу отделений обслуживания клиентов — более 38 тысяч точек, примерно две трети из которых находятся в сельской местности. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов почты достигает 54 миллионов километров.
«Почта России» — один из наиболее достойных работодателей страны. В штате компании числятся 265 тысяч работников.
Каждый год «Почта России» принимает не менее миллиарда бумажных писем и обрабатывает порядка 240 миллионов посылок. Компания занимается цифровизацией переписки юридического содержания — в 2023 году почта доставила свыше 300 миллионов электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает 20 миллионов подписчиков на территории всей страны, доставляя им 400 миллионов единиц печати ежегодно.