С начала 2024 года «Почта России» увеличила на 12% объем переводов из РФ в Казахстан

Как сообщает 56orb.ru, перевод денег возможен в более чем 30 тысячах почтовых отделений по всем субъектам РФ на любой адрес в Казахстане. Деньги будут выданы получателю примерно в течение суток с момента перевода. Комиссия при этом составит 2% от суммы перевода. Получателю предоставляется возможность забрать деньги в тенге по выгодному курсу, максимально приближенному к официальному курсу Центробанка Казахстана.