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Posted 23 сентября, 18:58

Published 23 сентября, 18:58

Modified 23 сентября, 18:58

Updated 23 сентября, 18:58

С начала 2024 года «Почта России» увеличила на 12% объем переводов из РФ в Казахстан

С начала 2024 года «Почта России» увеличила на 12% объем переводов из РФ в Казахстан

23 сентября 2024, 18:58
Фото: «Почта России»
За восемь месяцев текущего года 20 тысяч физических лиц отправили с помощью «Почты России» денежные средства в Казахстан. В период с января по август востребованность сервиса денежных переводов по данному направлению стала выше на 12%.

Как сообщает 56orb.ru, перевод денег возможен в более чем 30 тысячах почтовых отделений по всем субъектам РФ на любой адрес в Казахстане. Деньги будут выданы получателю примерно в течение суток с момента перевода. Комиссия при этом составит 2% от суммы перевода. Получателю предоставляется возможность забрать деньги в тенге по выгодному курсу, максимально приближенному к официальному курсу Центробанка Казахстана.

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев отмечает набирающие популярность сервисы почты по денежным переводам, особенно если речь идет о Казахстане, куда все чаще направляют свои переводы россияне. Сейчас перевод денежных средств доступен по 15 иностранным направлениям. В дальнейшем географию переводов планируется расширить, чтобы сделать данную услугу максимально удобной и доступной для клиентов.

Пока клиентам компании доступна опция перевода денег по 15 направлениям: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр, Грецию.

«Почта России» выступает крупнейшим федеральным почтовым и логистическим оператором на уровне государства, находясь при этом в перечне стратегических предприятий РФ. Эта компания располагается на седьмом месте в мире по числу отделений обслуживания клиентов — более 38 тысяч точек, примерно две трети из которых находятся в сельской местности. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов почты достигает 54 миллионов километров.

«Почта России» — один из наиболее достойных работодателей страны. В штате компании числятся 265 тысяч работников.

Каждый год «Почта России» принимает не менее миллиарда бумажных писем и обрабатывает порядка 240 миллионов посылок. Компания занимается цифровизацией переписки юридического содержания — в 2023 году почта доставила свыше 300 миллионов электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает 20 миллионов подписчиков на территории всей страны, доставляя им 400 миллионов единиц печати ежегодно.

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