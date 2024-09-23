Компания Aurea разработала портативную ветряную турбину для зарядки смартфонов

Posted 23 сентября, 08:55
Published 23 сентября, 08:55
Modified 23 сентября, 08:55
Updated 23 сентября, 08:55
Устройство весит менее 1,5 килограмма и в сложенном состоянии по размеру равно литровой бутылке. При этом оно защищено от неблагоприятных погодных условий по стандарту IP54.
Портативная турбина оборудована тремя лопастями длиной 60 сантиметров, изготовленными из прочного композитного материала, сообщает newkhakasiya.online. Устройство автоматически определяет направление ветра и, по утверждению производителя, способно вырабатывать до 50 Вт при скорости ветра 45 км/ч.
В соответствии с расчетами этой мощности достаточно для зарядки мобильного телефона за 17 минут и ноутбука менее чем за 2 часа. При легком бризе время зарядки ноутбука может увеличиться до более чем 75 часов.
Пользователи могут отслеживать работу устройства через специальное мобильное приложение и Bluetooth-соединение. Турбина поддерживает быструю зарядку ноутбуков, смартфонов и фотоаппаратов через порт USB-C.
Соучредитель Aurea Рэйчел Карр отметила, что турбина обеспечивает возобновляемую энергию для зарядки мобильных устройств независимо от внешних условий. В данный момент компания начинает принимать предварительные заказы на краудфандинговой платформе, а поставки планируются с мая следующего года.