Кадровый голод: в Тюмени остро не хватает хирургов

Posted 23 сентября, 07:19
Published 23 сентября, 07:19
Modified 23 сентября, 16:34
Updated 23 сентября, 16:34
Одновременно с этим, для привлечения ценных кадров, был увеличен размер средней предлагаемой заработной платы. За 9 месяцев этот показатель вырос на 8% и составил 86,3 тысячи рублей.
В целом по стране с начала года было открыто свыше 14,6 тысяч вакансий для врачей-хирургов. Наибольшая часть из них, 17%, в Москве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает более 200 воспитателей и нянь. Именно столько вакансий остаются свободными в регионе по данным на 1 сентября 2024 года.