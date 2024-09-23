Кадровый голод: в Тюмени остро не хватает хирургов

В Тюмени зарплаты хирургов выросли на 15%

За последний год число открытых вакансий в регионе увеличилось почти на 30% и достигло 230. На регион пришлось 2% вакансий для врачей-хирургов от общего числа опубликованных предложений о работе по стране. Об этом сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.