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Posted 23 сентября, 07:19

Published 23 сентября, 07:19

Modified 23 сентября, 16:34

Updated 23 сентября, 16:34

В Тюмени зарплаты хирургов выросли на 15%

Кадровый голод: в Тюмени остро не хватает хирургов

23 сентября 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Тюмени зарплаты хирургов выросли на 15%

За последний год число открытых вакансий в регионе увеличилось почти на 30% и достигло 230. На регион пришлось 2% вакансий для врачей-хирургов от общего числа опубликованных предложений о работе по стране. Об этом сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Одновременно с этим, для привлечения ценных кадров, был увеличен размер средней предлагаемой заработной платы. За 9 месяцев этот показатель вырос на 8% и составил 86,3 тысячи рублей.

В целом по стране с начала года было открыто свыше 14,6 тысяч вакансий для врачей-хирургов. Наибольшая часть из них, 17%, в Москве.

Дефицитная профессия: в Тюменской области не хватает воспитателей
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает более 200 воспитателей и нянь. Именно столько вакансий остаются свободными в регионе по данным на 1 сентября 2024 года.

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