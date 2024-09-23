Эксперт рассказала, чем опасны пельмени и можно ли ими отравиться

Кроме того, Крепс обратила внимание на то, что пельмени, подобно другим мясным полуфабрикатам, могут угрожать здоровью, если их условия хранения или приготовления не были соблюдены. Если в мясной фарш проникнут патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла или листерия, они могут начать свой быстрый рост и выделять опасные токсины, что, в свою очередь, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.