Эксперт рассказала, чем опасны пельмени и можно ли ими отравиться

Posted 23 сентября, 16:52
Published 23 сентября, 16:52
Modified 23 сентября, 16:52
Updated 23 сентября, 16:52
Медики приложили все усилия для спасения 12-летней девочки, однако, к сожалению, им это не удалось. Кроме того, ранее скончались еще трое детей в возрасте 6, 11 и 13 лет. Их отец и беременная мать находятся под наблюдением врачей, состояние обоих оценивается как стабильно тяжелое.
В интервью newia.ru терапевт Татьяна Крепс коснулась проблемы возможного отравления пельменями в РФ. Она отметила, что происшествие в Красноярском крае показывает, что даже привычные и на первый взгляд безобидные продукты могут представлять серьезную опасность при определённых обстоятельствах.
Кроме того, Крепс обратила внимание на то, что пельмени, подобно другим мясным полуфабрикатам, могут угрожать здоровью, если их условия хранения или приготовления не были соблюдены. Если в мясной фарш проникнут патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла или листерия, они могут начать свой быстрый рост и выделять опасные токсины, что, в свою очередь, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Специалист также высказала мнение, что в рассматриваемой ситуации возможно намеренное добавление ядовитого вещества в еду. Это могло быть как случайное отравление, так и умышленное. Важно осознавать, что пищевые отравления способны представлять серьезную опасность, особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Симптоматика включает рвоту, тошноту, диарею, а также сильные боли в животе. Все это может быстро привести к обезвоживанию, интоксикации и в крайних случаях к смерти.
Специалист подчеркнула, что, если после еды появляются какие-либо признаки недомогания, необходимо незамедлительно обратиться за помощью, поскольку промедление может иметь крайне серьезные последствия.