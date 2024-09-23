Дубы Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович будут расти на Аллее Воды в Тюмени

Posted 23 сентября, 12:51
Published 23 сентября, 12:51
Modified 23 сентября, 12:53
Updated 23 сентября, 12:53
На месте пустыря активисты предприятия посадили яблони, липы, рябины, кедры и дубы. Последние выращены из желудей. Все лето волонтеры бережно ухаживали за молодыми растениями, подготовив к высадке в грунт более 30 молодых дубков.
Сажая в горшочки желуди, мы дали будущим дубкам имена: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. «Илюшенька», словно былинный богатырь, 33 года просидевший на печи, не спешил расти. Первые всходы появились только к сентябрю. За месяц росточек вырос и вместе с другими дубками высажен в саду. Верим, что наши деревца, вырастут сильными, словно русские богатыри, — рассказала начальник сметного отдела «Росводоканал Тюмень» Ксения Придчина.
Для того, чтобы деревья хорошо прижились, тюменский водоканал предоставил воду для полива. Весной добровольцы компании намерены вернуться на Аллею воды для проверки состояния саженцев и прополки всходов. Активисты верят, что Сад семьи и Аллея воды, которая появилась по инициативе сотрудников предприятия и посвящена 160-летию первого в Сибири водопровода, будут радовать многие поколения жителей Тюменской агломерации.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.