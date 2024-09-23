ДОМ. РФ продаёт землю под строительство торгового центра в Тюмени

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Тюменской области. Так, на участках общей площадью 17,76 га, предоставленных ДОМ.РФ, расположенных по другую сторону КАД, будет построен жилой комплекс на 25 тыс. кв. м жилья. Аукцион на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) состоялся в 2023 году. Также в Тюмени в 2021 году прошёл один из первых аукционов ДОМ.РФ на право заключения договора КРТ. Реализация проекта на участке площадью 8,44 га ведётся силами ГК «Страна Девелопмент». Всего здесь будет построено четыре дома высотой до 16 этажей на 1727 квартир (73 тыс. кв. м жилья).