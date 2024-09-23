ДОМ. РФ продаёт землю под строительство торгового центра в Тюмени

Posted 23 сентября, 13:30
Published 23 сентября, 13:30
Modified 23 сентября, 13:32
Updated 23 сентября, 13:32
Заявки на участие в торгах принимаются до 28 октября. Аукцион пройдёт 1 ноября. Начальная цена лота — 81,16 млн рублей.
Участок находится на первой линии КАД, рядом с микрорайоном Плеханово. По соседству находятся: лётное поле аэродрома малой авиации, частные дома и современные многоэтажные жилые комплексы. Остановка общественного транспорта «Деревня Плеханова» расположена в непосредственной близости. Железнодорожная станция Обход города Тюмени находится на расстоянии чуть более километра.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Тюменской области. Так, на участках общей площадью 17,76 га, предоставленных ДОМ.РФ, расположенных по другую сторону КАД, будет построен жилой комплекс на 25 тыс. кв. м жилья. Аукцион на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) состоялся в 2023 году. Также в Тюмени в 2021 году прошёл один из первых аукционов ДОМ.РФ на право заключения договора КРТ. Реализация проекта на участке площадью 8,44 га ведётся силами ГК «Страна Девелопмент». Всего здесь будет построено четыре дома высотой до 16 этажей на 1727 квартир (73 тыс. кв. м жилья).
Справочно
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».