Ожидаются сильный ветер и дожди: в Тюменской области резко испортится погода

В Тюменской области сегодня резко испортится погода

На юге Тюменской области в воскресенье, 22 сентября, синоптики обещают облачную погоду, дожди, местами сильные в течение дня, ветер 8-13 м/с с порывами до 23 м/с. Днем температура воздуха составит +13…+18, в вечерние и ночные часы термометры покажут +5…+10.