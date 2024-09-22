Ожидаются сильный ветер и дожди: в Тюменской области резко испортится погода

Posted 22 сентября, 03:31
Published 22 сентября, 03:31
Modified 22 сентября, 05:19
Updated 22 сентября, 05:19
В Тюмени 22 сентября ожидается пасмурная погода, дождь в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +10…+14, ночью термометры покажут +5…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:23, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 15 минут.
В Тобольске 22 сентября синоптики обещают пасмурную погоду и дожди в течение дня. Утром и днем ожидается +10…+12, в ночные часы +5…+6. Скорость ветра составит 6,3 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:12, закат в 18:27, продолжительность дня 12 часов 15 минут.
В Ишиме 22 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут +10…+17, ночью опустятся до +5….+9. Скорость ветра составит 6,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:07, закат в 18:22, продолжительность дня 12 часов 15 минут.