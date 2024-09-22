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Posted 22 сентября, 03:31

Published 22 сентября, 03:31

Modified 22 сентября, 05:19

Updated 22 сентября, 05:19

В Тюменской области сегодня резко испортится погода

Ожидаются сильный ветер и дожди: в Тюменской области резко испортится погода

22 сентября 2024, 03:31
Фото: 1MI

В Тюменской области сегодня резко испортится погода

На юге Тюменской области в воскресенье, 22 сентября, синоптики обещают облачную погоду, дожди, местами сильные в течение дня, ветер 8-13 м/с с порывами до 23 м/с. Днем температура воздуха составит +13…+18, в вечерние и ночные часы термометры покажут +5…+10.

В Тюмени 22 сентября ожидается пасмурная погода, дождь в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +10…+14, ночью термометры покажут +5…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:23, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 15 минут.

В Тобольске 22 сентября синоптики обещают пасмурную погоду и дожди в течение дня. Утром и днем ожидается +10…+12, в ночные часы +5…+6. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:12, закат в 18:27, продолжительность дня 12 часов 15 минут.

В Ишиме 22 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут +10…+17, ночью опустятся до +5….+9. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:07, закат в 18:22, продолжительность дня 12 часов 15 минут.

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