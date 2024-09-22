Известный торговый комплекс выставили на продажу в Тюмени

В Тюмени за 490 млн рублей выставили на продажу торговый комплекс

В Тюмени на продажу за 490 миллионов рублей выставили торговый комплекс, состоящий из двух торговых центров «Сибиряк» и «Яркий Сибиряк». Информация о продаже опубликована на одном из сайтов объявлений.