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Posted 22 сентября, 03:59

Published 22 сентября, 03:59

Modified 22 сентября, 04:01

Updated 22 сентября, 04:01

В Тюмени за 490 млн рублей выставили на продажу торговый комплекс

Известный торговый комплекс выставили на продажу в Тюмени

22 сентября 2024, 03:59
Фото: Авито

В Тюмени за 490 млн рублей выставили на продажу торговый комплекс

В Тюмени на продажу за 490 миллионов рублей выставили торговый комплекс, состоящий из двух торговых центров «Сибиряк» и «Яркий Сибиряк». Информация о продаже опубликована на одном из сайтов объявлений.

Указано, что общая площадь земельного участка составляет 17,5 тысячи квадратных метров. Из них 16,6 «квадратов» находится в собственности.

Фото: Авито

Площадь ТК «Яркий Сибиряк» составляет 13 тысяч квадратных метров. Двухэтажный торговый комплекс оборудован всеми необходимыми системами инженерного обеспечения, в наличии эскалаторы, грузовой лифт и погрузочно-разгрузочный узел (дебаркадер). Ключевыми арендаторами являются семейный парк отдыха «Бублик», магазин «Fiх Рriсе», сервисный центр по ремонту бытовой и компьютерной техники «RеStаrt», супермаркет одежды и обуви «Экономмаркет».

Данная часть лота также выставлена на продажу отдельно — за 320 миллионов рублей.

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ТЦ «Сибиряк» представляет собой универсальный рынок, в котором насчитывается 120 торговых точек, и на прилегающей территории располагаются 23 торговых павильона. В числе арендаторов — супермаркет «Светофор», магазин «Бристоль», автосервис «Масломарт»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год цены на коммерческую недвижимость выросли до 40%. Самые дорогие торговые помещения в областной столице в настоящее время продают в Калининском округе.

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