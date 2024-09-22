Известный торговый комплекс выставили на продажу в Тюмени

Posted 22 сентября, 03:59
Published 22 сентября, 03:59
Modified 22 сентября, 04:01
Updated 22 сентября, 04:01
Указано, что общая площадь земельного участка составляет 17,5 тысячи квадратных метров. Из них 16,6 «квадратов» находится в собственности.
Площадь ТК «Яркий Сибиряк» составляет 13 тысяч квадратных метров. Двухэтажный торговый комплекс оборудован всеми необходимыми системами инженерного обеспечения, в наличии эскалаторы, грузовой лифт и погрузочно-разгрузочный узел (дебаркадер). Ключевыми арендаторами являются семейный парк отдыха «Бублик», магазин «Fiх Рriсе», сервисный центр по ремонту бытовой и компьютерной техники «RеStаrt», супермаркет одежды и обуви «Экономмаркет».
Данная часть лота также выставлена на продажу отдельно — за 320 миллионов рублей.
ТЦ «Сибиряк» представляет собой универсальный рынок, в котором насчитывается 120 торговых точек, и на прилегающей территории располагаются 23 торговых павильона. В числе арендаторов — супермаркет «Светофор», магазин «Бристоль», автосервис «Масломарт»
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год цены на коммерческую недвижимость выросли до 40%. Самые дорогие торговые помещения в областной столице в настоящее время продают в Калининском округе.