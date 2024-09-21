В каких районах в Тюмени продают самую дорогую коммерческую недвижимость

Posted 21 сентября, 05:18
Published 21 сентября, 05:18
Modified 21 сентября, 05:20
Updated 21 сентября, 05:20
В центральной части города квадратный метр офисной недвижимости продают за 121,4 тысячи рублей за «квадрат» (рост за год более чем, а 30%), в Ленинском районе — за 108,8 тысячи (рост за год на 12,4%). В Восточном районе средняя стоимость квадратного метра составляет 116,8 тысячи рублей. Об этом сообщила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
Также по ее словам, за последний год подорожали от 18,15 до 40,2% за последний год и помещения свободного назначения. Самые дорогие (128 тысячи за «квадрат») располагаются в Калининском районе, наиболее бюджетные — в Восточном (103,5 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали в два раза чаще приобретать недвижимость за наличные деньги. Число заявок на получение ипотечных кредитов после отмены действия программы льготной ипотеки сократилось.