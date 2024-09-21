В каких районах в Тюмени продают самую дорогую коммерческую недвижимость

В центральной части города квадратный метр офисной недвижимости продают за 121,4 тысячи рублей за «квадрат» (рост за год более чем, а 30%), в Ленинском районе — за 108,8 тысячи (рост за год на 12,4%). В Восточном районе средняя стоимость квадратного метра составляет 116,8 тысячи рублей. Об этом сообщила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.