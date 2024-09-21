nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 03:34

Published 21 сентября, 03:34

Modified 21 сентября, 03:36

Updated 21 сентября, 03:36

В Тюменской области средняя зарплата увеличилась до 79,2 тысячи рублей

У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

21 сентября 2024, 03:34
Фото: 1MI

В Тюменской области средняя зарплата увеличилась до 79,2 тысячи рублей

Сюжет
Зарплата
Размер среднемесячного номинального заработка в регионе в период с января по июнь 2024 года увеличился до 79,2 тысячи рублей.

В июне этого средний размер начисленной заработной платы составил 83,5 тысячи рублей, для сравнения годом ранее данный показатель составлял 73,2 тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат.

Численность зарегистрированных безработных в регионе по состоянию на 19 сентября 2024 года составляет 1,9 тысячи человек. При этом свободными остаются более 23,2 тысячи вакансий, 3,5 тысячи из которых размещены в отрасли строительства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти на 8% с начала года выросли цены на хлеб. Килограмм данного продукта с начала этого года подорожал до 98 рублей.

Читайте также:
На Тюмень надвигаются грозы и штормовой ветерШтормовой ветер, грозы и снег: какими в Тюмени будут предстоящие выходные?Известны сроки старта продаж iPhone 16 в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Заработная плата#Новости тюмени#Зарплата#Росстат#Тюменьстат#Средняя зарплата
Подпишитесь
Популярное