У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

Posted 21 сентября, 03:34
Published 21 сентября, 03:34
Modified 21 сентября, 03:36
Updated 21 сентября, 03:36
В июне этого средний размер начисленной заработной платы составил 83,5 тысячи рублей, для сравнения годом ранее данный показатель составлял 73,2 тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат.
Численность зарегистрированных безработных в регионе по состоянию на 19 сентября 2024 года составляет 1,9 тысячи человек. При этом свободными остаются более 23,2 тысячи вакансий, 3,5 тысячи из которых размещены в отрасли строительства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти на 8% с начала года выросли цены на хлеб. Килограмм данного продукта с начала этого года подорожал до 98 рублей.