Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В понедельник, 23 сентября, ожидается похолодание — в ночные часы столбики термометров на юге Тюменской области опустятся до +1…+6, днем не поднимутся выше +7…+12. Ожидаются осадки в виде дождя, ветер с порывами до 18 м/с.