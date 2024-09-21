Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted 21 сентября, 12:03
Published 21 сентября, 12:03
Modified 21 сентября, 12:03
Updated 21 сентября, 12:03
Днем максимальная температура воздуха составит +13…+18, ночью +5…+10.
В понедельник, 23 сентября, ожидается похолодание — в ночные часы столбики термометров на юге Тюменской области опустятся до +1…+6, днем не поднимутся выше +7…+12. Ожидаются осадки в виде дождя, ветер с порывами до 18 м/с.
В Тюмени в воскресенье, 22 сентября, синоптики обещают в течение дня грозы, дожди (ожидается выпадение 8,8 мм осадков), похолодание до +7…+14. В понедельник к дождям прибавится понижение температуры воздуха до +5…+10 и штормовой ветер до17 м/с.