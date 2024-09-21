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Posted 21 сентября, 12:03

Published 21 сентября, 12:03

Modified 21 сентября, 12:03

Updated 21 сентября, 12:03

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

21 сентября 2024, 12:03
Фото: 1MI
В регионе в воскресенье, 22 сентября, резко ухудшится погода. По прогнозам синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, днем на юге региона пройдут дожди, местами ливни. Скорость ветра будет достигать 18-23 м/с в отдельных районах.

Днем максимальная температура воздуха составит +13…+18, ночью +5…+10.

В понедельник, 23 сентября, ожидается похолодание — в ночные часы столбики термометров на юге Тюменской области опустятся до +1…+6, днем не поднимутся выше +7…+12. Ожидаются осадки в виде дождя, ветер с порывами до 18 м/с.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в воскресенье, 22 сентября, синоптики обещают в течение дня грозы, дожди (ожидается выпадение 8,8 мм осадков), похолодание до +7…+14. В понедельник к дождям прибавится понижение температуры воздуха до +5…+10 и штормовой ветер до17 м/с.

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