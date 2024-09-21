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Posted 21 сентября, 06:18

Published 21 сентября, 06:18

Modified 21 сентября, 06:23

Updated 21 сентября, 06:23

По тюменскому Арбату пролетела тонированная Lada

По тюменскому Арбату пролетела тонированная Lada

21 сентября 2024, 06:18
Фото: 1MI
Тонированную Lada заметили накануне вечером на пешеходной улице Дзержинского. Водитель транспортного средства прокатился по бульвару словно по обычной трассе.
«Просто эта Lada из 2014 прилетела и не в курсе, что Джержинского — это пешеходная улица», — пошутили очевидцы.
Видео: ЧС Тюмень.

Между тем в Госавтоинспекции сообщили, что нарушителя уже ищут.

Отметим, тюменские водители уже не в первый раз нарушают ПДД и катаются по пешеходной хоне на Дзержинского. В марте этого года 21-летний бесправник решил проехать на тонированной Lada по тюменскому «Арбату» ради красивой фотографии, за что получил штраф. В сентябре этого года сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 16-летний лихач на скутере, разъезжавший по пешеходному бульвару на Дзержинского. При этом прав на управление транспортным средством у подростка не было.

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