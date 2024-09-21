По тюменскому Арбату пролетела тонированная Lada

Отметим, тюменские водители уже не в первый раз нарушают ПДД и катаются по пешеходной хоне на Дзержинского. В марте этого года 21-летний бесправник решил проехать на тонированной Lada по тюменскому «Арбату» ради красивой фотографии, за что получил штраф. В сентябре этого года сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 16-летний лихач на скутере, разъезжавший по пешеходному бульвару на Дзержинского. При этом прав на управление транспортным средством у подростка не было.