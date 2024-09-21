По тюменским улицам целый день гоняют мотоциклы. Что случилось?

Posted 21 сентября, 11:05
Published 21 сентября, 11:05
Modified 21 сентября, 11:07
Updated 21 сентября, 11:07
«Что происходит в Тюмени? Мотоциклы целый день гоняют по улице Ленина. Что за соревнования?» — спрашивали в социальных сетях горожане.
Как выяснилось, в Тюмени сегодня, 21 сентября, состоялось официальное закрытие мотосезона, в честь которого прошел мотопробег по магистральным улицам. В этом году открытие мотосезона состоялось 11 мая.
«Мотосезон закрыт! Пересаживайтесь на автомобили — ездить на мотоциклах уже опасно из-за плохого сцепления колес с дорогой», — отметили в Госавтоинспекции.
Отметим, в этом году на дорогах Тюменской области погибли 15 мотоциклистов. Последняя трагедия произошла 30 августа в Тюмени перекрестке улиц Ватутина и Юганского — в результате столкновения с иномаркой 39-летний мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью.