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Posted 21 сентября, 11:05

Published 21 сентября, 11:05

Modified 21 сентября, 11:07

Updated 21 сентября, 11:07

Тюменские байкеры закрыли мотосезон-2024

По тюменским улицам целый день гоняют мотоциклы. Что случилось?

21 сентября 2024, 11:05
Фото: ГАИ ТО

Тюменские байкеры закрыли мотосезон-2024

Массовое скопление байкеров в центре города изрядно удивило жителей областной столицы.
«Что происходит в Тюмени? Мотоциклы целый день гоняют по улице Ленина. Что за соревнования?» — спрашивали в социальных сетях горожане.
Видео: ГАИ ТО.

Как выяснилось, в Тюмени сегодня, 21 сентября, состоялось официальное закрытие мотосезона, в честь которого прошел мотопробег по магистральным улицам. В этом году открытие мотосезона состоялось 11 мая.

Фото: ГАИ ТО
«Мотосезон закрыт! Пересаживайтесь на автомобили — ездить на мотоциклах уже опасно из-за плохого сцепления колес с дорогой», — отметили в Госавтоинспекции.

Отметим, в этом году на дорогах Тюменской области погибли 15 мотоциклистов. Последняя трагедия произошла 30 августа в Тюмени перекрестке улиц Ватутина и Юганского — в результате столкновения с иномаркой 39-летний мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью.

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