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Posted 21 сентября, 03:11

Published 21 сентября, 03:11

Modified 21 сентября, 03:14

Updated 21 сентября, 03:14

На Тюмень надвигаются грозы и штормовой ветер

На Тюмень надвигаются грозы и штормовой ветер

21 сентября 2024, 03:11
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в субботу, 21 сентября, ожидается переменная облачность, ветер до 17 м/с, дожди, местами грозы. Днем термометры покажут +16…+21, в ночные часы температура воздуха составит +5…+8, в отдельных районах до 0…-5.

В Тюмени 21 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в течение дня. Утром и днем термометры покажут +10…+17, в ночные часы температура воздуха составит +10…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:21, закат в 18:40, продолжительность дня 12 часов 19 минут.

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В Тобольске 21 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +10…+17, в вечерние часы температура воздуха составит +11…+13. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:09, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 21 минута.

В Ишиме 21 сентября синоптики обещают переменна облачность, дожди в течение дня. Утром и днем ожидается +6…+19, ночью термометры покажут +10….+12. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:05, закат в 18:24, продолжительность дня 12 часов 19 минут.

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