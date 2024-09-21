На Тюмень надвигаются грозы и штормовой ветер

Posted 21 сентября, 03:11
Published 21 сентября, 03:11
Modified 21 сентября, 03:14
Updated 21 сентября, 03:14
В Тюмени 21 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в течение дня. Утром и днем термометры покажут +10…+17, в ночные часы температура воздуха составит +10…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:21, закат в 18:40, продолжительность дня 12 часов 19 минут.
В Тобольске 21 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +10…+17, в вечерние часы температура воздуха составит +11…+13. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:09, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 21 минута.
В Ишиме 21 сентября синоптики обещают переменна облачность, дожди в течение дня. Утром и днем ожидается +6…+19, ночью термометры покажут +10….+12. Скорость ветра составит 5,6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:05, закат в 18:24, продолжительность дня 12 часов 19 минут.