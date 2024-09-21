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Posted 21 сентября, 10:29

Published 21 сентября, 10:29

Modified 21 сентября, 10:31

Updated 21 сентября, 10:31

В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Омск пострадали 4 человека

Массовая авария произошла на тюменской трассе. Есть пострадавшие

21 сентября 2024, 10:29
Фото: ГАИ ТО

В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Омск пострадали 4 человека

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу днем на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 29-м километре трассы столкнулись Ford, Volkswagen и Toyota.

Как сообщили в Госавтоиспекции по Тюменской области, по предварительным данным 62-летний водитель Ford выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Volkswagen. От удара Ford отбросило на Toyota.

Фото: ГАИ ТО

В результате ДТП травмы получили водители всех трех иномарок и 58-летний пассажир Toyota.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 сентября на пешеходном переходе был сбит 9-летний велосипедист. Ребенок, уезжая от своих друзей во время игры, выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
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