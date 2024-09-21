Массовая авария произошла на тюменской трассе. Есть пострадавшие

Posted 21 сентября, 10:29
Published 21 сентября, 10:29
Modified 21 сентября, 10:31
Updated 21 сентября, 10:31
Как сообщили в Госавтоиспекции по Тюменской области, по предварительным данным 62-летний водитель Ford выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Volkswagen. От удара Ford отбросило на Toyota.
В результате ДТП травмы получили водители всех трех иномарок и 58-летний пассажир Toyota.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 сентября на пешеходном переходе был сбит 9-летний велосипедист. Ребенок, уезжая от своих друзей во время игры, выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора.