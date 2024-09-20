Ямал отправил воспитанников школ-интернатов на отдых в Сочи

В регионе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки кочевников. Ямальцам выдают все необходимое для жизни в тундре. Молодые семьи, у которых появился третий ребенок и более, по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова получают первый в стране чумовой капитал. По итогам поездки губернатора в Антипаютинскую тундру принято решение о выдаче чумового капитала по факту рождения второго или любого последующего ребенка.