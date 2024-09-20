Ямал отправил воспитанников школ-интернатов на отдых в Сочи

Posted 20 сентября, 11:42
Published 20 сентября, 11:42
Modified 20 сентября, 11:44
Updated 20 сентября, 11:44
В детский оздоровительный лагерь «Остров Мадагаскар», который находится в Сочи, прибыли воспитанники школ-интернатов из Ямальского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского и Шурышкарского районов (ЯНАО). Для ребят организовали тематическую космическую смену. Из отрядов создадут экипажи, которые станут частью большой космической команды. Педагоги будут заниматься сплочением групп, командообразованием, а также проведением вечерних огоньков.
Программа смены способствует раскрытию потенциала каждого ребенка. Детям предоставляют возможность проявить себя на мастер-классах по этнодизайну, они освоят навыки публичных выступлений и актерского мастерства, примут участие в спортивных и развлекательных мероприятиях. Один из аспектов программы — с играми и активностями, отражающими традиционные семейные ценности народов России, — посвящен Году Семьи.
— По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с 2022 года реализуется дорожная карта мер поддержки КМНС, которая охватывает разные сферы жизни, включая образование, ветеринарию, агропромышленный комплекс и занятость, — пояснили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
В регионе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки кочевников. Ямальцам выдают все необходимое для жизни в тундре. Молодые семьи, у которых появился третий ребенок и более, по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова получают первый в стране чумовой капитал. По итогам поездки губернатора в Антипаютинскую тундру принято решение о выдаче чумового капитала по факту рождения второго или любого последующего ребенка.
Студентам, которые являются представителями коренных малочисленных народов Севера и обучаются в вузах, назначаются именные стипендии, компенсируются расходы за проживание в общежитиях или аренду недвижимости.