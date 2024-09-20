Витамин D: как восполнить сезонный дефицит

Витамин D считают минералом, но это гормон, который дает возможность регулировать в организме уровень кальция и фосфора, столь необходимых для костей и мышц. Люди синтезируют его из солнечного света: витамин D всасывается через кожу и остается в организме, пока в нем не появится необходимость. Тогда его запасы активирует печень.