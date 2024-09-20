Витамин D: как восполнить сезонный дефицит

Posted 20 сентября, 16:19
Published 20 сентября, 16:19
Modified 20 сентября, 16:22
Updated 20 сентября, 16:22
Между тем витамин D способствует повышению иммунитета и усвоению кальция, напоминает newia. Поэтому каждый человек должен отличать признаки дефицита этого витамина в организме, а также знать, как устранить нехватку.
Витамин D считают минералом, но это гормон, который дает возможность регулировать в организме уровень кальция и фосфора, столь необходимых для костей и мышц. Люди синтезируют его из солнечного света: витамин D всасывается через кожу и остается в организме, пока в нем не появится необходимость. Тогда его запасы активирует печень.
Если дефицит достаточно высокий, это состояние может вызвать рахит у детей или остеопороз у взрослых. В свою очередь, достаточный объем витамина в организме обеспечивает людям защиту от сезонных ОРВИ.
По словам диетолога Фарзаны Нассер, установить наличие дефицита витамина D в организме должен врач. Специалист назначит анализ, чтобы получить точный ответ. Но есть признаки, по которым проблему можно заподозрить самостоятельно: выпадение волос, ломкость ногтей, чувство усталости и постоянные недомогания.
Как обеспечить себя витамином D, если в этом появилась необходимость? Надо принимать специальные добавки — по схеме, составленной специалистом. Лучше делать это в конце сентября.
Также полезно проводить время на солнце ежедневно с 9:00 до 15:00. Продукты, богатые витамином D, помогут в деле формированию витаминного депо: это яичный желток, жирная рыба (анчоусы, лосось, скумбрия, сардины, сельдь), красное мясо.
Главное — перед тем, как предпринять что-либо, не забыть проконсультироваться с доктором.