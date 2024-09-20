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Posted 20 сентября 2024, 12:38

Published 20 сентября 2024, 12:38

Modified 20 сентября 2024, 12:40

Updated 20 сентября 2024, 12:40

В тюменских классах ограничат число мигрантов, а за пьяное вождение отобрали самокат

В тюменских классах ограничат число мигрантов, а за пьяное вождение отобрали самокат

20 сентября 2024, 12:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Тюмени начали вводить новые ограничения для детей мигрантов. Теперь в городских школах их число в классах ограничат. Также стала известна дата начала отопительного сезона, а в Ишиме за пьяное вождение отбирают самокаты.

Тепло в каждый дом!

Стала известна дата начала отопительного сезона в Тюмени. По словам мэра Максима Афанасьева, подключать батареи начнут уже в понедельник, 23 сентября. При этом подключаться тепло будет постепенно, в течение семи дней.

По словам мэра — середина сентября это характерная дата для начала сезона.

Стало известно, когда в Тюмени дадут отопление
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В каждом классе по паре!

Тюменские школы могут начать ограничивать число мигрантов в классах. Рекомендации уже появились со стороны федерального правительства — они рекомендуют сократить число детей иностранцев до 10%.

Пока что педагоги относятся к такому настороженно, но власти страны уверены — такое поможет детям мигрантов ассимилироваться и понять чужую культуру.

Отметим, что сейчас Тюмени больше всего детей мигрантов обучаются в школах № 69, 45 и 9, а также в Московской школе Тюменского района.

Лимит превышен! В классы в Тюмени рекомендуют принимать не более 3 детей мигрантов
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Наденьте спортивки…

В Екатеринбурге счеты с жизнью свел 17-летний тюменец, как рассказали друзья, он был отзывчивым человеком, но испытывал проблемы с девушками. Перед смертью оставил записку в телефоне, где попросил у всех прощения и передал последние теплые слова той, которая была ему небезразлична.

Известно, что погибший учился на заочном отделении в на факультете экономики и бухгалтерского учета Московского технологического института.

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Трагическая рыбалка

В Тюменской области утонул рыбак. Тело нашли в Бердюжском районе в озере Пеганово. Спустя несколько дней после пропажи мужчину достали из воды.

Напомним, с начала летнего сезона в водоемах Тюменской области утонули 18 человек, в том числе несколько детей.

На реке в Тюменской области утонул рыбак
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Забрали за пьянство

В Тюменской области впервые за пьяное вождение конфисковали самокат. Как рассказали представители областной прокуратуры, житель Ишима уже привлекался за вождение в нетрезвом виде и отказывался проходить освидетельствование. На второй раз его уже отправили в суд. Там его приговорили к общественным работам, а самокат забрали — в пользу государства.

Досамокатился. В Ишиме впервые за нетрезвое вождение конфисковали самокат
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