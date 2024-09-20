В тюменских классах ограничат число мигрантов, а за пьяное вождение отобрали самокат

В Тюменской области впервые за пьяное вождение конфисковали самокат. Как рассказали представители областной прокуратуры, житель Ишима уже привлекался за вождение в нетрезвом виде и отказывался проходить освидетельствование. На второй раз его уже отправили в суд. Там его приговорили к общественным работам, а самокат забрали — в пользу государства.