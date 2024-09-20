nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 05:09

Published 20 сентября, 05:09

Modified 20 сентября, 05:11

Updated 20 сентября, 05:11

В Тюмени ищут водителей на зарплату 200 тысяч рублей

В Тюмени ищут водителей на зарплату 200 тысяч рублей

20 сентября 2024, 05:09
Фото: 1MI
Сюжет
Зарплата
Вакансия опубликована на одном из сайтов объявлений. В предложении о работе указано, что требуется опыт работы более трех лет, категория прав СЕ, стаж вождения от трех лет.

Работать предстоит на зерновозе (КамАЗе с полуприцепом) по маршруту Курган — Тюмень — Челябинск. Размер заработной платы — от 120 до 200 тысяч рублей.

«Условия: 12 рублей километр, суточные — 1 тысяча рублей. Обратные рейсы с грузом оплачиваются дополнительно. За поездку до Тюмени будет доплата составит 2 тысячи рублей, до Кургана — 1,5 тысячи рублей», — указано в опубликованной вакансии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год заработные платы секретарей увеличились на 23%. В среднем представители данной профессии сегодня зарабатывают 49 тысяч рублей.

Читайте также:
На похороны наденьте спортивное: 17-летний тюменец покончил с собой в ЕкатеринбургеЦены на хлеб в Тюмени увеличились до 100 рублейВ тюменском озере нашли тело рыбака
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии
Подпишитесь
Популярное