В Тюмени ищут водителей на зарплату 200 тысяч рублей

Posted 20 сентября, 05:09
Published 20 сентября, 05:09
Modified 20 сентября, 05:11
Updated 20 сентября, 05:11
Работать предстоит на зерновозе (КамАЗе с полуприцепом) по маршруту Курган — Тюмень — Челябинск. Размер заработной платы — от 120 до 200 тысяч рублей.
«Условия: 12 рублей километр, суточные — 1 тысяча рублей. Обратные рейсы с грузом оплачиваются дополнительно. За поездку до Тюмени будет доплата составит 2 тысячи рублей, до Кургана — 1,5 тысячи рублей», — указано в опубликованной вакансии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год заработные платы секретарей увеличились на 23%. В среднем представители данной профессии сегодня зарабатывают 49 тысяч рублей.