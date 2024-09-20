В Москве провели форум, посвященный развитию городов БРИКС

Кроме того, в рамках форума были оглашены результаты целого ряда авторитетных рейтингов. Москва вышла в лидеры среди пяти ведущих городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, завоевала третью строчку по итогам рейтинга «БРИКС-250», а также оказалась в десятке рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, составленного НИУ ВШЭ. Об этом пишет РИА «Новости».