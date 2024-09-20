В Москве провели форум, посвященный развитию городов БРИКС

Posted 20 сентября, 17:15
Published 20 сентября, 17:15
Modified 20 сентября, 17:15
Updated 20 сентября, 17:15
Кроме того, в рамках форума были оглашены результаты целого ряда авторитетных рейтингов. Москва вышла в лидеры среди пяти ведущих городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, завоевала третью строчку по итогам рейтинга «БРИКС-250», а также оказалась в десятке рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, составленного НИУ ВШЭ. Об этом пишет РИА «Новости».
Почетным председателем форума традиционно стал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Выступая на мероприятии, он особо отметил успехи Москвы в решении проблем охраны природы.
На форум были приглашены 24 делегации из 21 страны мира: в столицу России съехались делегаты из Южной Кореи, Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии, Турции, ЮАР и других стран.
В рамках форума эксперты и участники делились опытом в создании инноваций, применении технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности в городских решениях, обменивались технологиями для умных городов и достижениями в разработке облачных сервисов.
На полях форума состоялась церемония вручения Всемирной премии инноваций. Эксперты объявили Москву победительницей в номинации «Устойчивые города и сообщества», отметив ее вклад во внедрение передовых устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе.
В рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» также представили ведущую пятерку городов стран БРИКС в рамках индекса технологического и пространственного развития. Москва заняла первую строчку рейтинга, как и в прошлом году.
Также в Москве представили итоги индекса «БРИКС-250», который составляет международное аналитическое издание World Economic Journal (Гонконг, Китай). Столицу России поставили на третье место в списке бизнес-столиц стран БРИКС, лидером рейтинга оказался Пекин, следующую за столицей КНР строчку занял Абу-Даби.
Итоги рейтинга инновационной привлекательности мировых городов также были представлены на форуме. Москва вошла в десятку рейтинга, получив высокие баллы в категориях «Технологическое развитие», «Креативные индустрии» и «Городская среда».
Для гостей форума проводились 15 роуд-шоу, участниками которых стали более 150 человек.
Впервые в рамках форума была проведена конференция «Зелёные города БРИКС», организованная правительством Москвы.