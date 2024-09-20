Цены на хлеб в Тюмени увеличились до 100 рублей

В Тюменской области хлеб подорожал с начала года до 98 рублей

С начала этого года стоимость хлебобулочных изделий в регионе выросла до 7,9%. Наиболее подорожали сдобные изделия — с 291 до 313 рублей за килограмм. Цены на хлеб увеличились на 3,1% — с 95 до 98 рублей за килограмм, на баранки — с 207 до 2014 рублей.