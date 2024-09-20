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Posted 20 сентября, 04:19

Published 20 сентября, 04:19

Modified 20 сентября, 04:21

Updated 20 сентября, 04:21

В Тюменской области хлеб подорожал с начала года до 98 рублей

Цены на хлеб в Тюмени увеличились до 100 рублей

20 сентября 2024, 04:19
Фото: 1MI

В Тюменской области хлеб подорожал с начала года до 98 рублей

С начала этого года стоимость хлебобулочных изделий в регионе выросла до 7,9%. Наиболее подорожали сдобные изделия — с 291 до 313 рублей за килограмм. Цены на хлеб увеличились на 3,1% — с 95 до 98 рублей за килограмм, на баранки — с 207 до 2014 рублей.

По словам основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина, на рост цент повлияло увеличение стоимости муки, логистических расходов, затрат на производство и выплаты зарплаты работникам предприятий.

Цены на муку в свою очередь увеличились вследствие того, что весной 2024 года изменились условия кредитования отрасли с государственной поддержкой.

«С 15 марта Минсельхоз России снизил долю субсидирования переработчикам по краткосрочным кредитам с 70 до 50%. В результате для льготных кредитов, взятых переработчиками после середины марта 2024, процентная ставка была повышена с 6,8% до 10%. В итоге это привело к росту себестоимости мукомольной продукции», — пояснил РБК Тюмень доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года уровень годовой инфляции вырос почти до 8%. За период с июля по август инфляция увеличилась с 7,55 до 7,88%.

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