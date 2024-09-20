Цены на хлеб в Тюмени увеличились до 100 рублей

Posted 20 сентября, 04:19
Published 20 сентября, 04:19
Modified 20 сентября, 04:21
Updated 20 сентября, 04:21
По словам основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина, на рост цент повлияло увеличение стоимости муки, логистических расходов, затрат на производство и выплаты зарплаты работникам предприятий.
Цены на муку в свою очередь увеличились вследствие того, что весной 2024 года изменились условия кредитования отрасли с государственной поддержкой.
«С 15 марта Минсельхоз России снизил долю субсидирования переработчикам по краткосрочным кредитам с 70 до 50%. В результате для льготных кредитов, взятых переработчиками после середины марта 2024, процентная ставка была повышена с 6,8% до 10%. В итоге это привело к росту себестоимости мукомольной продукции», — пояснил РБК Тюмень доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года уровень годовой инфляции вырос почти до 8%. За период с июля по август инфляция увеличилась с 7,55 до 7,88%.