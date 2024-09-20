«Росводоканал Тюмень» запустил новый просветительский проект — «ЭКОволна РВК»

Ежегодные очистки берегов от мусора — это лишь часть того, что делает предприятие для охраны окружающей среды. В тюменском водоканале работают программы по энерго- и ресурсосбережению, повышаются технологии очистки сточных вод. Сотрудники тюменского водоканала активно участвуют в городских субботниках, убирают парки и скверы, высаживают деревья. Акция «ЭКОволна РВК» проходит во всех городах присутствия группы компаний «Росводоканал».