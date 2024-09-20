«Росводоканал Тюмень» запустил новый просветительский проект — «ЭКОволна РВК»

Posted 20 сентября, 13:22
Published 20 сентября, 13:22
Modified 20 сентября, 14:32
Updated 20 сентября, 14:32
В мероприятии на берегу обводненного карьера Майский в Восточном административном округе Тюмени поучаствовали более 60 человек — специалисты водоканала и студенты колледжей.
«Мы работаем с водными ресурсами и для нас первостепенное значение имеет чистота воды. Экологические проекты реализуются на производстве, мы поддерживаем добровольческие инициативы наших сотрудников. Участники проекта „ЭКОволна РВК“ не только получат новые знания, но и проведут с интересом этот солнечный день. Верю, что наша дружба с студентами коллежей продолжится и, получив диплом, они придут работать в водоканал», — сказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
В форме командообразующего мероприятия на берегу водоема добровольцы разделились на семь команд и выполняли различные задания, которые предполагали в том числе и уборку прибрежной территории.
Пустые бутылки, окурки, автомобильные покрышки и части старой мебели — это неполный перечень того, что нашли на берегу. Всего за несколько часов участники акции собрали около 400 килограмм мусора. Наибольшее количество баллов и титул победителя завоевала команда тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса «Речники».
«Побеждённых здесь нет. Все с удовольствием поучаствовали в акции. Считаю, что мы вносим свой реальный вклад в чистоту берегов и делаем наш город уютнее и красивее. Важность подобных мероприятий неоценима, и чем чаще они проводятся, тем лучше», — уверен участник команды «Речники» Тимур.
Ежегодные очистки берегов от мусора — это лишь часть того, что делает предприятие для охраны окружающей среды. В тюменском водоканале работают программы по энерго- и ресурсосбережению, повышаются технологии очистки сточных вод. Сотрудники тюменского водоканала активно участвуют в городских субботниках, убирают парки и скверы, высаживают деревья. Акция «ЭКОволна РВК» проходит во всех городах присутствия группы компаний «Росводоканал».