Огромная воронка! Землетрясение разрушило любимый курорт тюменских лыжников. ВИДЕО

Posted 20 сентября, 08:09
Published 20 сентября, 08:09
Modified 20 сентября, 08:12
Updated 20 сентября, 08:12
С 12 ночи по местному времени и почти до 5 утра Шерегеш атаковали волны землетрясений. Местные жители рассказывают о том, что у них в квартире начали обрушаться потолки, а по стенам поползли трещины.
Самый сильный толчок произошел в районе Казаского городского поселения, где расположена шахта. Именно там сейсмическая активность достигла 5,8 балла. Очевидцы сообщают о мощном расширении провала в земле, на месте которого образовалась огромная воронка.
Переживают за произошедшее в Шерегеше и тюменцы. Многие планировали зимой отправиться на прославленный горнолыжный курорт, однако теперь переживают, что землетрясение могло разрушить рельефы склонов и поездки придется отменять. Как рассказала «Нашему городу» представительница тюменской турфирмы Мария Толмачева, билеты в Тюмени уже начали покупать.
«Направление пользуется спросом, но, конечно, проигрывает „Розе Хутор“. Билеты начинают покупать еще летом. До сезона еще много времени, а потому вряд ли поездки придется отменять. Надеемся, что все запланированные поездки состоятся и пройдут без происшествий», — сообщила Толмачева.
Пока неизвестно, пострадали ли от землетрясения отели и гостиницы Шерегеша.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что уровень воды в тюменской Туре почти на метр отклоняется от нормы. Река продолжает мелеть.