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Posted 20 сентября, 08:09

Published 20 сентября, 08:09

Modified 20 сентября, 08:12

Updated 20 сентября, 08:12

Землетрясение разрушило любимый курорт тюменских горнолыжников.

Огромная воронка! Землетрясение разрушило любимый курорт тюменских лыжников. ВИДЕО

20 сентября 2024, 08:09
Фото: 1MI
Землетрясение разрушило любимый курорт тюменских горнолыжников.

Землетрясение разрушило любимый курорт тюменских горнолыжников

Минувшей ночью на Шерегеш обрушилась волна землетрясений. Сообщается о трех эпизодах, толчки в эпицентре достигали 5,8 балла. Многие тюменцы уже начали покупать билеты на популярный курорт, придется ли их возвращать?

С 12 ночи по местному времени и почти до 5 утра Шерегеш атаковали волны землетрясений. Местные жители рассказывают о том, что у них в квартире начали обрушаться потолки, а по стенам поползли трещины.

Самый сильный толчок произошел в районе Казаского городского поселения, где расположена шахта. Именно там сейсмическая активность достигла 5,8 балла. Очевидцы сообщают о мощном расширении провала в земле, на месте которого образовалась огромная воронка.

Видео: Андрей Андреев. Последствие землетрясения в Шерегеше.

Переживают за произошедшее в Шерегеше и тюменцы. Многие планировали зимой отправиться на прославленный горнолыжный курорт, однако теперь переживают, что землетрясение могло разрушить рельефы склонов и поездки придется отменять. Как рассказала «Нашему городу» представительница тюменской турфирмы Мария Толмачева, билеты в Тюмени уже начали покупать.

«Направление пользуется спросом, но, конечно, проигрывает „Розе Хутор“. Билеты начинают покупать еще летом. До сезона еще много времени, а потому вряд ли поездки придется отменять. Надеемся, что все запланированные поездки состоятся и пройдут без происшествий», — сообщила Толмачева.

Пока неизвестно, пострадали ли от землетрясения отели и гостиницы Шерегеша.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что уровень воды в тюменской Туре почти на метр отклоняется от нормы. Река продолжает мелеть.

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