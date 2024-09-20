Не забудьте зонты: на Тюмень идут дожди

Posted 20 сентября, 01:07
Published 20 сентября, 01:07
Modified 20 сентября, 01:07
Updated 20 сентября, 01:07
В Тюмени 20 сентября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в первой половине дня, после обеда — малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут +10…+19, в ночные часы ожидается +11…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:19, закат в 18:43, продолжительность дня 12 часов 24 минуты.
В Тобольске 20 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром термометры покажут +10…+15, днем потеплеет до +19, ночью температура воздуха составит +10…+13. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:07, закат в 18:33, продолжительность дня 12 часов 26 минут.
В Ишиме 20 сентября синоптики обещают солнечную погоду. Утром термометры покажут +2…+16, к полудню воздух прогреется до +18…+19, в вечерние часы температура воздуха составит +4….+7. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 18:27, продолжительность дня 12 часов 24 минуты.