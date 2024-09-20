Не забудьте зонты: на Тюмень идут дожди

В Тюмени 20 сентября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в первой половине дня, после обеда — малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут +10…+19, в ночные часы ожидается +11…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.