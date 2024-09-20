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Posted 20 сентября, 01:07

Published 20 сентября, 01:07

Modified 20 сентября, 01:07

Updated 20 сентября, 01:07

В Тюмени 20 сентября будет пасмурно, но тепло

Не забудьте зонты: на Тюмень идут дожди

20 сентября 2024, 01:07
Фото: 1MI

В Тюмени 20 сентября будет пасмурно, но тепло

На юге Тюменской области в последний рабочий день этой недели синоптики прогнозируют переменную облачность, туман в ночные часы, кратковременные дожди в течение дня, ветер южного направления 5-10 м/с. Днем температура воздуха составит +17…+22, ночью +4…+9, местами до 0…-

В Тюмени 20 сентября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в первой половине дня, после обеда — малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут +10…+19, в ночные часы ожидается +11…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:19, закат в 18:43, продолжительность дня 12 часов 24 минуты.

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В Тобольске 20 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром термометры покажут +10…+15, днем потеплеет до +19, ночью температура воздуха составит +10…+13. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:07, закат в 18:33, продолжительность дня 12 часов 26 минут.

В Ишиме 20 сентября синоптики обещают солнечную погоду. Утром термометры покажут +2…+16, к полудню воздух прогреется до +18…+19, в вечерние часы температура воздуха составит +4….+7. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 18:27, продолжительность дня 12 часов 24 минуты.

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