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Posted 20 сентября, 13:30

Published 20 сентября, 13:30

Modified 20 сентября, 14:32

Updated 20 сентября, 14:32

На месте сгоревшего леса сотрудники «Росводоканал Тюмень» высадили более 500 саженцев

На месте сгоревшего леса сотрудники «Росводоканал Тюмень» высадили более 500 саженцев

20 сентября 2024, 13:30
Фото: Росводоканал Тюмень
Сотрудники «Росводоканал Тюмень» приняли участие в городской акции по восстановлению леса, пострадавшего при пожаре. За железнодорожной станцией Войновка они высадили более 500 годовалых саженцев сосны.
«В результате пожаров пострадали городские леса. Зеленые насаждения –
богатство России и наша задача сохранить и восполнить лесной фонд для будущих
поколений», — обратился к участникам экологической акции заместитель главы
города Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау.
Фото: Росводоканал Тюмень

Годовалые саженцы сосны для восполнения тюменских лесов вырастили в
Заводоуковском питомнике. Чтобы растения быстро прижились на новом месте,
специалисты Леспаркхоза подготовили посадочные полосы и обеспечили участников
акции инвентарем.

«Я пришел сюда вместе с четырехлетним сыном. Хочу, чтобы он с самого детства
понял, насколько важно бережно относиться к природе», — говорит инженер-
энергетик «Росводоканал Тюмень» Ярослав Базыгунов.
Фото: Росводоканал Тюмень

Это не первое и не последнее экологическое мероприятие волонтеров
«Росводоканал Тюмень». 20 сентября субботником на берегу карьера Майский
стартует просветительская акция «ЭКОволна РВК», а 21 сентября сотрудники
тюменского водоканала высадят более 100 деревьев в Саду семьи.

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