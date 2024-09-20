На месте сгоревшего леса сотрудники «Росводоканал Тюмень» высадили более 500 саженцев

Это не первое и не последнее экологическое мероприятие волонтеров

«Росводоканал Тюмень». 20 сентября субботником на берегу карьера Майский

стартует просветительская акция «ЭКОволна РВК», а 21 сентября сотрудники

тюменского водоканала высадят более 100 деревьев в Саду семьи.