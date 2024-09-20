На месте сгоревшего леса сотрудники «Росводоканал Тюмень» высадили более 500 саженцев

Posted 20 сентября, 13:30
Published 20 сентября, 13:30
Modified 20 сентября, 14:32
Updated 20 сентября, 14:32
«В результате пожаров пострадали городские леса. Зеленые насаждения –
богатство России и наша задача сохранить и восполнить лесной фонд для будущих
поколений», — обратился к участникам экологической акции заместитель главы
города Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау.
Годовалые саженцы сосны для восполнения тюменских лесов вырастили в
Заводоуковском питомнике. Чтобы растения быстро прижились на новом месте,
специалисты Леспаркхоза подготовили посадочные полосы и обеспечили участников
акции инвентарем.
«Я пришел сюда вместе с четырехлетним сыном. Хочу, чтобы он с самого детства
понял, насколько важно бережно относиться к природе», — говорит инженер-
энергетик «Росводоканал Тюмень» Ярослав Базыгунов.
Это не первое и не последнее экологическое мероприятие волонтеров
«Росводоканал Тюмень». 20 сентября субботником на берегу карьера Майский
стартует просветительская акция «ЭКОволна РВК», а 21 сентября сотрудники
тюменского водоканала высадят более 100 деревьев в Саду семьи.