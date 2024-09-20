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Posted 20 сентября, 12:38

Published 20 сентября, 12:38

Modified 20 сентября, 12:41

Updated 20 сентября, 12:41

Какие специалисты в Тюмени больше всего недовольны зарплатами?

Какие специалисты в Тюмени больше всего недовольны зарплатами?

20 сентября 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты рекрутингового агентства hh.ru отмечают, что больше всего недовольных заработными платами в Тюмени в сферах образования и науки, закупок и информационных технологий.

Так, по информации аналитиков сервиса по поиску работы hh.ru, самые сильные различия в предлагаемых и ожидаемых зарплатах демонстрируют сферы «Наука, образование» и «Закупки». Интересно, что специалисты, работающие в этих сферах, хотели бы получать на 40 и 30 процентов больше.

На 21 процент больше, чем предлагают работодатели, хотели бы получать айтишники, юристы и инвестиционные менеджеры.

Есть и обратные примеры. В сфере логистики и транспорта реальные предложения больше чем на 30 процентов превышают ожидания потенциальных работников. В среднем соискатели хотели бы получать от 70 тысяч рублей. При этом среднее предложение по зарплатам — 111 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год заработные платы секретарей увеличились на 23 процентов. В среднем представители данной профессии сегодня зарабатывают 49 тысяч рублей.

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