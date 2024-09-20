Какие специалисты в Тюмени больше всего недовольны зарплатами?

Есть и обратные примеры. В сфере логистики и транспорта реальные предложения больше чем на 30 процентов превышают ожидания потенциальных работников. В среднем соискатели хотели бы получать от 70 тысяч рублей. При этом среднее предложение по зарплатам — 111 тысяч рублей.