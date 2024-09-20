Два крупных микрорайона в Тюмени ждет масштабная перестройка

Posted 20 сентября, 11:35
Published 20 сентября, 11:35
Modified 20 сентября, 11:49
Updated 20 сентября, 11:49
Сообщается, что к 2038 году на улице Камчатской должны построить несколько многоэтажек, школу и детский сад на 1200 и 100 мест соответственно.
Второй район же оборудуют социально значимыми объектами. Это школы, детские сады, больницы и магазины. Начинать реконструкцию власти Тюмени планируют уже в следующем году.
Ранее сообщалось о том, что в нескольких поселках Тюменской области появятся новые миниатюрные школы.