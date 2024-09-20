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Posted 20 сентября, 11:35

Published 20 сентября, 11:35

Modified 20 сентября, 11:49

Updated 20 сентября, 11:49

Два крупных микрорайона в Тюмени ждет масштабная перестройка

Два крупных микрорайона в Тюмени ждет масштабная перестройка

20 сентября 2024, 11:35
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Тюменская мэрия сообщает о том, что районы по улице Камчатской и 50 лет Октября и Пермякова.

Сообщается, что к 2038 году на улице Камчатской должны построить несколько многоэтажек, школу и детский сад на 1200 и 100 мест соответственно.

Второй район же оборудуют социально значимыми объектами. Это школы, детские сады, больницы и магазины. Начинать реконструкцию власти Тюмени планируют уже в следующем году.

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#Александр Смирнов#Строительство#Новости тюмени#Строительный бизнес
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