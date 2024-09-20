ДОМ. РФ поделится с Узбекистаном экспертизой в жилищной сфере

Posted 20 сентября, 14:10
Published 20 сентября, 14:10
Modified 20 сентября, 14:31
Updated 20 сентября, 14:31
ДОМ.РФ поделится с Узбекистаном опытом по развитию жилищной сферы. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании по итогам встречи генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко с делегацией из Узбекистана во главе с и. о. министра строительства и ЖКХ республики Шерзодом Хидоятовым.
«Наши эксклюзивные подходы к развитию территорий, привлечению инвестиций в жилищное и инфраструктурное строительство, надеюсь, будут полезны Узбекистану. Мы открыты к сотрудничеству, готовы делиться накопленным опытом и с другими странами», — цитируется в сообщении Мутко.
Отмечается, что применение инструментов ДОМ.РФ в республике уже прорабатывается, например — адаптация стандарта комплексного развития территорий (КРТ). Кроме того, в 2024 году впервые два представителя Узбекистана принимают участие в образовательной программе Архитекторы.рф. Также, как уточнили в пресс-службе, эксперты из Узбекистана подтвердили готовность поддержать принятие и продвижение межгосударственного стандарта строительства «зеленых» многоквартирных домов, который ориентирован на страны Евразийского экономического союза и СНГ (соответствующий проект разработал ДОМ.РФ).
В ходе встречи была представлена цифровая платформа по индивидуальному жилищному строительству от ДОМ.РФ. По итогам презентации стороны решили рассмотреть сотрудничество в IT-отрасли и цифровизации.