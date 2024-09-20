ДОМ. РФ поделится с Узбекистаном экспертизой в жилищной сфере

Отмечается, что применение инструментов ДОМ.РФ в республике уже прорабатывается, например — адаптация стандарта комплексного развития территорий (КРТ). Кроме того, в 2024 году впервые два представителя Узбекистана принимают участие в образовательной программе Архитекторы.рф. Также, как уточнили в пресс-службе, эксперты из Узбекистана подтвердили готовность поддержать принятие и продвижение межгосударственного стандарта строительства «зеленых» многоквартирных домов, который ориентирован на страны Евразийского экономического союза и СНГ (соответствующий проект разработал ДОМ.РФ).