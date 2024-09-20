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Posted 20 сентября, 13:29

Published 20 сентября, 13:29

Modified 20 сентября, 13:35

Updated 20 сентября, 13:35

Был пьян и дебоширил. В тюменском аэропорту задержали дебошира

Был пьян и дебоширил. В тюменском аэропорту задержали дебошира

20 сентября 2024, 13:29
Фото: 1MI
Сюжет
Рощино аэропорт
В Тюменском Рощино задержали жителя Свердловской области, он начал скандалить и дебоширить в аэропорту, будучи пьяным.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, задержанным оказался житель Серова, которые должен был полететь на вахту на рейсе Тюмень-Сарбетта. Перед этим он выпивал в одном из кафе и решил сесть на самолет, будучи пьяным.

На замечания экипажа он не реагировал, начав скандалить. После этого к делу и подключили полицию.

В выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,4 промилле алкоголя. На него составили несколько протоколов и выгнали из самолета.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мужчина насмерть забил родственника граблями.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Пьяный дебош#Рощино аэропорт#Аэропорт
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