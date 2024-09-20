Был пьян и дебоширил. В тюменском аэропорту задержали дебошира

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, задержанным оказался житель Серова, которые должен был полететь на вахту на рейсе Тюмень-Сарбетта. Перед этим он выпивал в одном из кафе и решил сесть на самолет, будучи пьяным.