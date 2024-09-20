Был пьян и дебоширил. В тюменском аэропорту задержали дебошира

Posted 20 сентября, 13:29
Published 20 сентября, 13:29
Modified 20 сентября, 13:35
Updated 20 сентября, 13:35
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, задержанным оказался житель Серова, которые должен был полететь на вахту на рейсе Тюмень-Сарбетта. Перед этим он выпивал в одном из кафе и решил сесть на самолет, будучи пьяным.
На замечания экипажа он не реагировал, начав скандалить. После этого к делу и подключили полицию.
В выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,4 промилле алкоголя. На него составили несколько протоколов и выгнали из самолета.