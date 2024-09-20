Большое тихоокеанское мусорное пятно планируют уничтожить

Posted 20 сентября, 09:55
Published 20 сентября, 09:55
Modified 20 сентября, 10:38
Updated 20 сентября, 10:38
Портал newkhakasiya.online сообщает, что проект The Ocean Cleanup (TOC) назвал сроки, которые потребуются для того, чтобы ликвидировать этот мусорный массив. По оценкам экспертов на это уйдет десять лет и 7,5 миллиарда долларов. Однако новая технология поможет ускорить процесс и снизить его стоимость почти вдвое. Это первая оценка суммы и времени, необходимых для решения проблемы, так как само пятно находится в международных водах и не относится ни к какому конкретному государству.
Большое тихоокеанское мусорное пятно не является огромным островом из отходов. Скорее всего, это просто мусор, плавающий на поверхности воды по территории от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров. Эксперты оценивают общую массу мусора в 88 тысяч тонн. Основную часть массива составляют кусочки микропластика, но здесь можно найти и другие предметы, например упаковки или бытовые приборы.
Метод очистки, предложенный компанией The Ocean Cleanup, называется System 03. Он представляет собой плавучий барьер, закрепленный между двумя судами, идущими на низкой скорости. Система с помощью анализа данных мониторинга через ИИ определяет наиболее загрязненные районы. Мусор, собранный во время очистки, поднимают на борт и занимаются сортировкой, чтобы отправить его на переработку.