Большое тихоокеанское мусорное пятно планируют уничтожить

Портал newkhakasiya.online сообщает, что проект The Ocean Cleanup (TOC) назвал сроки, которые потребуются для того, чтобы ликвидировать этот мусорный массив. По оценкам экспертов на это уйдет десять лет и 7,5 миллиарда долларов. Однако новая технология поможет ускорить процесс и снизить его стоимость почти вдвое. Это первая оценка суммы и времени, необходимых для решения проблемы, так как само пятно находится в международных водах и не относится ни к какому конкретному государству.