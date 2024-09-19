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Posted 19 сентября, 13:26

Published 19 сентября, 13:26

Modified 19 сентября, 13:28

Updated 19 сентября, 13:28

На трассе Тюмень — Демьянское ухудшится видимость из-за тумана

Вниманию водителей. На тюменской трассе ухудшится видимость из-за тумана

19 сентября 2024, 13:26
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Демьянское ухудшится видимость из-за тумана

В пятницу на трассе Тюмень — Демьянское ухудшится видимость из-за тумана. Об этом тюменцев проинформировали в ФКУ «Уралуправтодор».

По информации «Уралуправтодор», в пятницу, 20 сентября, на трассе Тюмень — Демьянское прогнозируется туман. Поэтому тюменских автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

— Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 20 сентября местами туман с ухудшением видимости до 500 м на участке дорог Р-402 и Р-404 Тюмень — Тобольск — Демьянское, — указано в сообщении.

Сегодня, 19 сентября, в Тюмени наблюдалась пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составляла +10…+17, к полудню воздух прогрелся +20…+22, в ночные часы термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени закрыли на карантин несколько групп в детсадах.

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