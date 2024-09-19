Вниманию водителей. На тюменской трассе ухудшится видимость из-за тумана

Сегодня, 19 сентября, в Тюмени наблюдалась пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составляла +10…+17, к полудню воздух прогрелся +20…+22, в ночные часы термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.