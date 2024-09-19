Вниманию водителей. На тюменской трассе ухудшится видимость из-за тумана

Posted 19 сентября, 13:26
Published 19 сентября, 13:26
Modified 19 сентября, 13:28
Updated 19 сентября, 13:28
По информации «Уралуправтодор», в пятницу, 20 сентября, на трассе Тюмень — Демьянское прогнозируется туман. Поэтому тюменских автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
— Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 20 сентября местами туман с ухудшением видимости до 500 м на участке дорог Р-402 и Р-404 Тюмень — Тобольск — Демьянское, — указано в сообщении.
Сегодня, 19 сентября, в Тюмени наблюдалась пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составляла +10…+17, к полудню воздух прогрелся +20…+22, в ночные часы термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.