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Posted 19 сентября 2024, 11:53

Published 19 сентября 2024, 11:53

Modified 19 сентября 2024, 11:54

Updated 19 сентября 2024, 11:54

В Тюмени назвали лидеров по спросу среди авто с пробегом дороже 1,5 миллионов рублей

В Тюмени назвали лидеров по спросу среди авто с пробегом дороже 1,5 миллионов рублей

19 сентября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», лидером по спросу среди машин с пробегом дороже 1,5 миллионов рублей в Тюменской области стала Toyota Camry.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюменской области наблюдается значительный рост предложения при небольшом снижении цен в сравнении с летом прошлого года.

Так, например, предложение машин с пробегом (в указанном ценовом сегменте) в нашем регионе выросло на 55,1 процентов в сравнении с прошлым летом. Год от году спрос вырос на 18,5 процентов.

Лидеры по спросу среди марок — Toyota, Kia и Mercedes-Benz. На четвертом месте расположился BMW, на пятом — Hyundai.

Среди моделей наибольшим спросом пользовалась Toyota Camrу, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser. Также тюменцы часто интересуются машинами Toyota Land Cruiser Prado и Lexus RX, говорят аналитики.

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Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
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