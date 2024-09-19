Тюменцам рассказали о правилах обращения с садовыми отходами

В саду или в огороде такой процесс занимает примерно два сезона. Однако можно подселить семью червей из расчета от 1000 до 3000 на 1 кубометр для работы на компосте или разложить перегной по грядам — тогда здесь потрудятся местные черви, но в этом случае процесс будет более продолжительным и займет 3–5 лет.